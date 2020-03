Rodica Sighir, femme de coeur

Rodica Fighir vient tout juste d’obtenir, le 1er juin 2012, le Prix Coup de Coeur du Salon des Solidarités, à Paris, Porte de Versailles. Atteinte de dystrophie musculaire, il lui a été difficile de venir jusqu’à la capitale française, mais l’équipe du salon s’est démenée pour que cette femme de coeur puisse recevoir son prix devant les applaudissements du public. Et cela a été possible. Peu après, Rodica, encore

émue, reprend ses esprits, près de son mari Mihaïl en salle de repos. Modeste, elle tient à préciser que « c’est Dieu qui m’a donné la force et les opportunités de rencontrer les bonnes personnes au bon

moment ».

Une vie normale, malgré le handicap

Née en 1956 en Hongrie, Rodica grandit dans sa ville natale et parvient à y faire des études secondaires en économie. Au cours de son enfance, elle subit six interventions chirurgicales qui lui permettent de marcher et d’être autonome. Mais des lésions répétées à la colonne vertébrale l’obligent aujourd’hui à devoir utiliser un fauteuil roulant. Elle tient cependant à vivre normalement, être indépendante dans sa vie quotidienne et son travail. Lorsqu’elle est encore au lycée, elle rencontre Mihail Fighir, qui deviendra son époux quelques années plus tard, et se tient toujours à ses côtés aujourd’hui, 33 ans après. Il y a eu un véritable coup de foudre, mais tout le monde lui disait qu’il lui serait impossible de fonder une famille avec un autre handicapé. La famille Fighir ne s’est pas agrandie, leurs handicaps étant génétiques, mais pourtant, si longtemps après leur mariage, Mihaïl aide toujours son épouse dans sa vie quotidienne et préside également son association.

Une vie consacrée aux autres

Paralysée par un syndrome de Little depuis sa naissance, Rodica n’a pas pour autant tourné le dos au monde qui l’entoure. Altruiste et attentionnée, c’est en voulant aider des personnes handicapées dans la rue que l’idée lui est venue en 1992 de créer une association qui procure des aides à la marche et au déplacement pour personnes paralysées, et leur permettre de devenir plus autonomes. Son nom, en V.O. : « Asociatie Distroficilor Muscular din Romania ».

Cette association est au service des personnes atteintes de myopathies. Elle offre un lieu de vie à des malades souvent désocialisées par le handicap, et a équipé des dizaines de personnes avec des dons de fauteuils roulants, de béquilles et autres accessoires indispensables, donnant ainsi aux bénéficiaires la possibilité de vivre de manière autonome. Matériel adapté, sports, cours d’informatique, l’association se diversifie de jour en

jour. Voilà 20 ans qu’elle existe. « C’est très important d’aider les gens à sortir, j’aimerais retirer toutes les barrières de l’architecture. Je voudrais bien que les personnes valides soient solidaires avec nous, en nous offrant leur appui moral, physique et même financier. Il faut regarder avec empathie les personnes handicapées, être à leurs côtés pour les aider à ne plus se sentir marginalisées, tout en pensant qu’eux aussi, ils peuvent faire pas mal de choses si on leur crée le climat nécessaire. ».

Infatigable quand il s’agit d’aider les autres, Rodica se rend chaque jour au bureau de l’association dont elle est directrice. Elle remue ciel et terre pour aider ses protégés. Grâce à son excellente maîtrise du français et à sa ténacité, elle a réussi à obtenir en 2008 de l’APHP (Assistance publique – Hôpitaux de Paris ) un fourgon équipé pour transporter huit fauteuils roulants. Ce fourgon lui a permis, en septembre 2011, de réaliser le rêve de neuf de ses protégés : visiter Paris. « Même s’il n’est pas toujours facile pour moi d’être partagée entre ma vie privée et celle de l’association, je souhaite être utile à mes proches, mais je tiens à souligner le fait que, pour avoir réussi tout cela jusqu’à présent, c’est Dieu qui met sur mon chemin des personnes les plus favorables à des moments opportuns. »

Philosophe

Chaque jour, Rodica rencontre des obstacles sur sa route (la Roumanie n’est pas encore un pays très accessible) et des attitudes négatives. Elle reste cependant philosophe vis-à-vis de ces personnes : « Mon plus grand souhait est que les valides regardent au-delà de ce qui frappe l’oeil, car rien ne nous fait plus de mal que les moments où nos prochains mettent en évidence les différences qui nous séparent ».

Caroline Lhomme

Une vie quotidienne compliquée, mais riche

À quoi ressemble le quotidien de Rodica ? Chaque matin, elle et son mari ont besoin d’environ trois heures pour se laver et se préparer, car Mihail ne peut rien faire tout seul, ni même se laver le visage sans aide. Il faut ensuite préparer le petit déjeuner, y compris le café (« source d’énergie pour moi », précise, amusée, Rodica). Apres ça, Mihail va d’habitude au marché et dans les magasins pour faire des achats et Rodica s’occupe de la maison. L’après midi est consacrée à l’association, et le soir il faut à nouveau régler les problèmes pour le lendemain, afin d’avoir un peu de temps pour eux, c’est à dire lire, écouter la radio ou regarder la télé.

Le dimanche est un peu plus tranquille (église, promenade, rencontre avec des amis).