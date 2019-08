Rides : plus ou moins marquées selon votre style de vie…

Selon ces scientifiques, les prédispositions génétiques ne sont pas les seules à déterminer l’évolution de notre vieillissement.

En effet, dans cette étude parue récemment dans la revue The Journal of the American Society Of Plastic Surgeons, le docteur Bahman Guyuron de l’Association américaine des chirurgiens plasticiens, a montré que deux personnes « génétiquement programmées pour vieillir de la même manière », des jumeaux, ne vieillissaient pas pareil en fonction de leurs styles de vie respectifs…

Stress, divorce, médicaments, alcool, etc. Notre comportement et nos habitudes au quotidien marquent plus ou moins notre corps et notre visage… Accélèrent… ou ralentissent les inéluctables empreintes du temps.

Ainsi, par exemple, les personnes qui ont connu un divorce au cours de leur vie paraissent en moyenne plus âgées de deux ans comparativement à celles qui étaient encore mariées, célibataires ou même veuves… Les chercheurs ont aussi remarqué que certains médicaments (notamment les antidépresseurs), les bains de soleil ou l’alcool, marquaient plus profondément l’apparence de ces consommateurs. Mais, toujours selon cette étude, c’est le stress qui reste le facteur le plus important en matière d’accélération du vieillissement.

Cette enquête a également souligné, que paradoxalement, au-delà de la cinquantaine, une femme légèrement en surpoids paraitra plus jeune que sa sœur jumelle plus mince. Un trop fort amaigrissement peut être réalisé au détriment de l’apparence physique.

« Au départ, l’hérédité peut entrainer une certaine manière de vieillir » souligne le docteur Bahman Guyuron. « Toutefois, si vous introduisez certains facteurs dans votre style de vie, vous prendrez de l’âge plus vite. De même, si vous évitez ces facteurs, vous pourrez ralentir les effets du temps ». Au final, ce spécialiste de la chirurgie plastique conseille aux femmes qui souhaitent « tromper leur horloge biologique » d’éviter surtout le stress et l’anxiété. (source Senior Actu)