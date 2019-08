Richesses et différences : Une plateforme dédiée aux initiatives de terrain

Richesses et différences, c’est la plateforme de recueil d’initiatives lancée par le Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) à la demande du gouvernement. Objectif : Mener une réflexion sur la façon dont la société civile pourrait mieux accompagner les personnes en situation de handicap et favoriser leur accès à l’autonomie.

« La section des Affaires sociales et de la santé et le rapporteur de ce projet d’avis, Christel Prado (Groupe des associations), ont souhaité ainsi valoriser des initiatives de terrain menées en faveur d’une société accompagnante à l’égard de toutes les personnes en situation de handicap en lançant une plateforme de recueil d’expériences. Ce site a pour vocation de promouvoir la diversité des actions et des acteurs qui les mettent en œuvre. Contribuez à cette plateforme, faites connaître votre action sur le terrain et montrons ensemble la capacité d’initiative de notre société toute entière ! », indique le CESE. Rendez-vous sur : http://www.richessesetdifferences.lecese.fr/