Rhône : vers 20 à 25 % de logements adaptés à la dépendance

Le Rhône a signé fin 2010 la charte de l’Habitat adapté. Objectif : amener les constructeurs de logements à produire 20 à 25 % de logements adaptés dans les immeubles d’habitation en construction ou en réhabilitation. Pour atteindre cet objectif, le département s’est entouré de partenaires à l’instar du Groupe APICIL, dont le maintien à domicile est un des axes prioritaires de l’action sociale. Michel Mercier, ministre de la Justice et président du Conseil général du Rhône nous décrit le principe de cette démarche novatrice.

Vous venez d’initier la Charte de l’Habitat adapté. En quoi cela consiste-t-il ?

Le Département du Rhône et le groupe APICIL ont décidé d’élaborer une charte du logement adapté afin d’impulser une démarche montrant qu’il est possible de proposer des logements adaptés aux personnes dépendantes ou en perte d’autonomie en prévoyant leur réalisation au moment de la construction des immeubles d’habitation.

Cette démarche résulte d’un double constat :

– D’une part, l’augmentation du nombre de personnes dépendantes due à l’évolution du vieillissement (la population âgée va pratiquement doubler d’ici à 2030 et on prévoit une augmentation de 40% des + de 75 ans à l’horizon 2020 dans le Rhône), l’évolution des maladies qui génèrent une perte d’autonomie, le handicap qui ne diminue pas avec la question de savoir comment loger les personnes handicapées devenues adultes.

– D’autre part, le souhait des personnes vieillissantes ou en perte d’autonomie de rester à leur domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions.

Il était donc nécessaire pour le Département, qui a en charge la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, d’anticiper et de travailler sur cette demande du maintien à domicile qui va monter en puissance. Or, on sait déjà que les structures existantes ou à venir ne pourront pas y répondre entièrement. C’est pourquoi nous avons voulu mettre en œuvre une véritable politique sur le long terme autour de l’habitat, globale et innovante.

Quel est le public concerné ? Les personnes handicapées font-elles partie des bénéficiaires ?

Les logements qui seront construits dans le cadre de la Charte sont destinés aux personnes dépendantes ou en perte d’autonomie quelle que soit la cause de cette dépendance : âge, handicap ou maladie.

Les personnes handicapées en seront donc pleinement bénéficiaires mais ne seront pas les seules. Les personnes en situation de vieillissement qui souhaitent anticiper leur état pourront également faire l’acquisition d’un logement dans le patrimoine privé ou louer un logement dans le parc social ou privé.

Comment un particulier peut-il bénéficier de cette Charte ? Quelles sont les conditions pour avoir accès à ces logements adaptés ?

La charte va permettre d’offrir des logements adaptés à chaque particulier en situation de dépendance ou de perte d’autonomie quelle qu’en soit l’origine. C’est sur ce critère de dépendance ou de perte d’autonomie que se fera l’accès à ces logements.

Les promoteurs privés et les bailleurs sociaux feront référence à leur engagement vis-à-vis de la charte et mettront tout en œuvre pour que les logements adaptés réalisés puissent bénéficier au public ciblé. Pour les bailleurs sociaux du Rhône, les attributions se feront dans le respect du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) et des prérogatives de la Commission d’Attribution des Logements (CAL).

Quelles sont les caractéristiques techniques d’adaptation de ces logements ?

La charte prévoit le respect d’un cahier des charges définissant les caractéristiques techniques permettant l’adaptation du logement dès sa construction, prise ici dans sa globalité. Ainsi, les logements doivent être situés dans un environnement de proximité et de qualité, proche des commerces et des services, des transports. Ensuite le cahier des charges prévoit la configuration la plus adaptée et les équipements nécessaires aussi bien dans les parties communes qu’à l’intérieur des logements dans chaque pièce. Les logements doivent être adaptés et adaptables, c’est-à-dire permettre l’adaptation plus fine des logements ultérieurement lorsque la dépendance de la personne ou ses besoins augmentent.

Le respect de ce cahier des charges entraîne l’attribution d’une reconnaissance Rhône + du logement par le Département du Rhône qui permettra de bien identifier les logements répondant aux exigences de l’adaptation.

Quel est le rôle du Département et celui de ses partenaires dans cette démarche ?

La charte de l’habitat adapté rassemble déjà 19 partenaires publics ou privés dont deux organismes de prévoyance (le groupe APICIL et RSI), CRIAS Mieux Vivre, un ensemble d’acteurs intervenant dans la production de logements (bailleurs sociaux, promoteurs privés, FNAIM, BTP Rhône, maires), France télécom et le Crédit agricole Centre Est. D’autres partenaires pourront rejoindre la démarche ensuite.

Ainsi, par exemple, le Département va médiatiser cette charte le plus largement possible auprès de tous ses partenaires intervenant auprès des personnes handicapées et des personnes âgées, a prévu d’inclure les logements adaptés dans son contingent de logements réservés. Il va mobiliser les maires qui accordent les permis de construire et à délivrer la reconnaissance Rhône +.

Les acteurs du logement, pour leur part, se sont engagés à construire ou réhabiliter des immeubles d’habitation en y incluant 20 à 25 % de logements respectant le cahier des charges du logement adapté et à les attribuer à des personnes dépendantes ou en perte d’autonomie.

Dans certaines opérations, le groupe APICIL financera tout ou partie du surcoût de l’adaptation des logements en contrepartie d’un droit réservataire de 10 à 15 ans pour ses allocataires. RSI, de son côté, a choisi une aide financière directe à ses allocataires pour les aider à accéder à ce type de logements et fera une promotion de la démarche.

France Télécom Orange participera à travers le raccordement aux réseaux à haut ou très haut débit (fibre, notamment) des logements, ce qui permettra de mettre en place progressivement toutes les NTIC disponibles pour les personnes dépendantes.

Le Crédit agricole s’est engagé à être le promoteur et l’incitateur de la démarche auprès de ses partenaires, à promouvoir la démarche en faveur du logement adapté et à la faire connaître auprès de sa clientèle à travers ses agences bancaires. Il soutiendra la création du catalogue de logements adaptés sur internet. CRIAS Mieux Vivre gère le site internet, qui va recenser les offres de logements des promoteurs privés et bailleurs sociaux.

Un particulier peut-il initier une démarche de réhabilitation de logement ?

Ce n’est pas l’objet de la Charte qui vise la production de logements adaptés dès la construction dans le cadre de la réalisation d’immeubles d’habitation.

Cependant, un particulier peut bien entendu adapter ou améliorer son logement de sa propre initiative en sollicitant des aides pour cela auprès des mutuelles et organismes de retraites et/ou avec le soutien financier du Département. La participation du département se fait dans le cadre de l’Allocation Départementale Personnalisée d’Autonomie (ADPA) à domicile et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH), mais aussi à travers des aides complémentaires à celles de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) dans le cadre de la politique pour l’amélioration et l’adaptation de l’habitat pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Le Rhône est-il le seul département à avoir signé une Charte de ce type?

Oui, c’est une première en France. Et avec le Groupe APICIL, nous espérons bien que cette innovation sociale va donner l’idée à d’autres départements de nous imiter.

Ce dispositif novateur est en effet transposable à d’autres territoires. Et c’est l’une des volontés affichées. On peut en effet espérer que cette démarche sera reprise par les départements voisins et éventuellement au niveau national si la mise en œuvre est suffisamment performante et convaincante.

Quelle est la situation actuelle en matière de logements adaptés dans le Rhône ?

Aujourd’hui, nous en sommes au lancement de la démarche. Cela a permis d’identifier déjà une douzaine d’opérations dans lesquelles vont être inclus des logements adaptés. Ces opérations verront le jour en 2011 et courant 2012, aussi bien dans le Grand Lyon que dans le reste du Rhône, deux pour l’instant dans le secteur privé et le reste portées par des bailleurs sociaux.