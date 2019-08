Rhône : une nouvelle campagne pour l’APF

La délégation du Rhône investit l’espace public en déployant la campagne institutionnelle de l’Association des Paralysés de France (APF) dans le département à partir du 14 mars.

Avec cette campagne, l’association souhaite sensibiliser l’opinion publique à la question de la place des personnes en situation de handicap dans la société. Elle propose d’agir pour une société ouverte à tous et pour tous. Une société qui doit garantir un égal accès aux droits humain, permettre l’accessibilité universelle en combattant préjugés et discriminations.

« Notre vie doit-elle se limiter aux places qui nous sont réservées ? », c’est la question que pose l’APF pour interpeller le grand public sur la question de la place des personnes en situation de handicap dans notre société. Pour l’APF, cette campagne est une campagne citoyenne, de sensibilisation, visant à faire évoluer les mentalités et les comportements de chacun. Elle affirme la nécessité de construire un autre modèle de société, qui permette à chaque citoyen, en situation de handicap ou valide de vivre comme il le souhaite. »

In plan média local permettra une diffusion de la campagne sur tous les types de supports. Dès le 14 mars, la campagne sera visible sur Lyon et son agglomération. Elle sera déclinée sur les TV et radios locales, en presse et en affichage de façon à toucher le plus grand nombre de personnes possible. Une campagne de proximité sera relayée sur TLM marquant ainsi le lancement de la campagne. Associations, entreprises, mairies, régies… ont également choisi de s’engager avec l’APF en diffusant la campagne dans leurs supports.