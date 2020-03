Rhône: ouverture de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Les Soleillades »

L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Les Soleillades » a ouvert ses portes le 8 septembre 2008.D’une capacité d’accueil de 90 places, il est situé sur la commune de Genas, dans une zone résidentielle immédiate du centre du village, l’EHPAD « les Soleillades » est mitoyen avec le logement-foyer « Le Verger ». L’établissement dispose de tout le confort possible dans le respect des règles de sécurité, d’accessibilité et du cahier des charges des EHPAD. De plus, il est partiellement habilité à l’Aide sociale pour 20 places.

Conçu sur 4 niveaux, le bâtiment dispose d’une surface utile de 4 702 m² et comprend 90 chambres individuelles disposées de la manière suivante :

– 2 unités protégées de 14 places chacune pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, avec jardins privatifs et sécurisés

– 1 hébergement temporaire de 4 places

– 2 unités de 20 lits

– 1 unité de 18 lits

– 1 accueil de jour, ouvert au début du mois de septembre 2009. Il comprend une capacité de 5 places et se situe au 1er étage du bâtiment de l’EHPAD.

L’implantation de cet EHPAD (unités protégées, hébergement complet, hébergement temporaire et accueil de jour) à proximité d’un logement-foyer permet la réalisation d’une filière complète, sur un même site, de la prise en charge de la dépendance des personnes âgées.

L’EHPAD « Les Soleillades » propose par ailleurs de multiples services :

► Espaces privatifs : L’établissement propose un accueil en chambres individuelles, toutes équipées selon les besoins de confort et de sécurité de chacun et disposant de salle de bains privatives. Elles peuvent êtres aménagées avec du mobilier personnel.

► Sécurité : Le contrôle de la conformité aux normes réglementaires applicables aux établissements recevant du public et assurant des prestations de soins et de restauration est réalisé régulièrement par des organismes agréés.

► Vie sociale – Animation : Les sorties sont libres et de nombreuses activités sont organisées et proposées aux personnes qui le souhaitent afin de maintenir et développer une vie relationnelle et culturelle. Un programme d’animation est diffusé aux résidents et leur famille.

► Restauration : Les repas sont préparés selon des principes de variété et de qualité en respectant les habitudes alimentaires et les régimes de chacun dans la limite des possibilités. L’établissement dispose de plusieurs salles de restaurant afin de proposer si nécessaire une aide individualisée. Les familles et les amis des résidents sont accueillis dans une salle de restaurant particulière.

► Soins : Un projet de soins individualisé est élaboré par l’équipe pluridisciplinaire dans le respect des règles déontologiques de confidentialité. La continuité des soins est assurée tout au long du séjour de la personne.

EHPAD « LES SOLEILLADES »

2 RUE JACQUES BREL

69740 GENAS

TEL : 04 78 90 21 63

FAX : 04 78 90 39 61

PERSONNES AGEES : LE ROLE DU DEPARTEMENT

• Le versement et le suivi de l’aide sociale (Allocation Départementale Personnalisée de l’Autonomie et Aide sociale à l’hébergement) aux personnes âgées, pour leur hébergement en établissements ou leur maintien à domicile.

• L’instruction et le suivi des dossiers de création, de rénovation, d’extension des établissements d’accueil ainsi que leur habilitation, ce qui implique une politique de tarification rigoureuse et un engagement sur le contenu et la qualité des établissements et des prestations, comme le stipule le schéma gérontologique départemental.

• L’élaboration de conventions tripartites et leur renouvellement (Assurance maladie, Département, établissements), permettant une médicalisation des établissements pour une prise en charge correcte de la dépendance des personnes et une amélioration sensible de la qualité des prestations offertes afin de répondre également aux objectifs fixés par le schéma gérontologique départemental.

Budget 2009:

150,7 M€ dont :

– 88,21 M€ pour l’hébergement en établissement (ADPA, aide sociale, investissements dans les établissements au titre du Contrat de Plan Etat/

Région et subventions au titre des conventions tripartites établissements/ Département/Etat)

-58,86 M€ pour le maintien à domicile (ADPA, aide ménagère, foyers-restaurants).

LE SCHEMA GERONTOLOGIQUE 2004-2008

La politique pour les personnes âgées dans le Rhône, est définie dans le Schéma gérontologique départemental 2004-2008, résultat d’un important travail partenarial associant le Département, l’Etat (DDASS), l’Assurance Maladie, les instances médico-sociales et les associations gestionnaires d’établissements ou de services à domicile.

Pilote de l’action sociale et de la coordination gérontologique depuis la loi relative aux libertés et responsabilités locales (août 2004), le Département doit veiller à la cohérence des actions entreprises sur tout le territoire départemental- promotion de la santé, allocation départementale personnalisée, aide à domicile, hébergement adapté…. C’est en ce sens que le deuxième Schéma gérontologique, adopté en 2004, affiche comme orientation phare jusqu’en 2008, l’organisation d’une prise en charge médico-sociale coordonnée autour de trois priorités :

– une proximité de réponse et d’accompagnement des personnes âgées et des familles au travers des Maisons du Département, labellisées en CLIC 2 ( Centres Locaux d’Information et de Coordination gérontologique,

– au delà, une réflexion et des actions portant sur l’offre médico-sociale de qualité à domicile et en établissement

– le développement d’actions de promotion de la santé des personnes âgées.

Un nouveau Schéma gérontologique est en cours de réalisation. Il sera élaboré de façon partenariale (DDASS, CODERPA, acteurs du champ « Handicap », associations, services Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile….)