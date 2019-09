Rhône : l’école La Gatolière de Craponne participe aujourd’hui à la Dictée d’ELA

24 élèves participeront à la 8e dictée de l’Association Européenne contre les Leucodystrophies (ELA), parrainée par Zinedine Zidane. A cette occasion, Bafetimbi Gomis, footballeur, viendra lire la dictée aux élèves.

Chaque année, un auteur de renom prête sa plume à ELA à l’occasion de ce rendez-vous très attendu des enseignants. Pour cette 8e édition, Jean d’Ormesson a rédigé un texte inédit, intitulé Une dictée singulière. Il prend le relais de Marc Levy qui s’était prêté à cet exercice l’année précédente.

Des centaines de milliers d’élèves se sont déjà penchés sur leur copie

Au-delà de l’exercice symbolique, la dictée d’ELA est destinée à sensibiliser la communauté scolaire en créant un véritable moment d’échange et de dialogue autour des thèmes de la différence, de la solidarité et du handicap. Cette création originale, inspirée du combat des enfants contre la maladie, réunit les élèves et leurs enseignants, les parents d’élèves et les familles d’ELA.

L’école, une ressource essentielle pour l’association ELA

La Dictée d’ELA est à la fois un moyen original de sensibiliser le plus grand nombre à la maladie et au handicap, et une ressource essentielle pour l’association. Depuis 1994, les établissements scolaires ont réuni 17,1 millions d’euros, ce qui représente plus de la moitié des sommes consacrées par ELA à la recherche médicale. C’est dire si la mobilisation des établissements scolaires est indispensable pour procurer aux chercheurs les moyens d’avancer contre la maladie.