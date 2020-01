Rhône-Alpes : un portail de mise en relation entre entreprises et structures du travail protégé et adapté

Initié par l’association Opticat, réseau du travail protégé de l’Isère, et soutenu par l’Agefiph Rhône-Alpes, REAGIRH est un portail web dédié aux entreprises qui sont en demande de solutions face à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés. Une question qui est d’autant plus d’actualité pour les entreprises de plus de vingt salariés, qu’une hausse de leur contribution obligatoire à l’Agefiph est prévue pour Janvier 2010 si elles n’ont mené aucune action d’emploi ou de sous-traitance.

REAGIRH facilite la relation entre le monde de l’entreprise et celui du travail protégé et adapté. En Rhône-Alpes, 2 700 entreprises de plus de 20 salariés sont concernées par ce dispositif. En effet, pour beaucoup de dirigeants, l’emploi de personnes handicapées ou la sous-traitance à des établissements de travail protégé et adapté soulève beaucoup de questions. Certains décideurs hésitent alors à franchir le pas. A qui s’adresser ? Pour quelles missions, quels métiers ? Que faire si nous ne pouvons pas embaucher ? REAGIRH est l’une des réponses à cette obligation d’emploi de personnes handicapées, dans un esprit de proximité, d’interactivité et de solidarité, en proposant à la fois un état des implantations géographiques des établissements de la région, un détail des compétences disponibles et une ligne téléphonique dédiée avec rappel automatique pour apporter toutes les réponses possibles aux décideurs qui souhaitent mettre en œuvre un projet au sein de leur entreprise.

REAGHIR rassemble sur Rhône-Alpes cent quatre-vingt établissements, soit près de dix mille travailleurs handicapés et cinquante types d’activités industrielles ou de prestations de services. Pour Hervé Senebier, Président d’Opticat : « La vocation de REAGIRH est de provoquer la rencontre entre des personnes handicapées qui disposent d’un véritable projet professionnel et les entreprises, qui ne savent pas toujours comment procéder pour bénéficier de leurs compétences. Les personnes handicapées, certes fragilisées, sont très volontaires dans la mise en œuvre de leur projet, mais il convient de les accompagner. Le choix de présenter REAGIRH au sein du fief du FCG est un symbole fort, car nous souhaitons véhiculer au travers de ce projet les mêmes valeurs que celles du rugby : force, solidarité et courage. »

En savoir plus : www.reagirh.fr

L’Association OPTICAT, réseau du travail protégé de l’Isère présidé par Hervé Senebier, est initiatrice du dispositif REAGIRH. L’Agefiph Rhône-Alpes a choisi Opticat comme acteur économique capable de rapprocher le monde de l’entreprise de l’attente des personnes en situation de handicap ayant un projet professionnel. Activités : Insertion professionnelle, Formation, Communication, Promotion, Edition.

Contact : Laurence Bordes 8, Rue du Château 38320 Eybens Tél. : 04.76.25.94.25 E-mail :

opticat@wanadoo.fr