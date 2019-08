Rhône-Alpes : un dispositif de maintien en emploi

Dans le but de diminuer le nombre de licenciements pour inaptitude médicale, un dispositif de maintien en emploi (DME) dans la région Rhône-Alpes permet de soutenir les salariés.

Mireille* est employée dans un magasin de jardinerie, chargée de la mise en rayon et de l’entretien des plantes. Suite à une affection grave invalidante, elle s’est retrouvée en arrêt maladie pendant un an. Au moment de la reprise de son activité et après une visite chez son médecin du travail, le risque d’inaptitude à son poste est identifié. Pour trouver des solutions dans ce type de situation, un dispositif de maintien en emploi existe dans la région Rhône-Alpes. Financé par l’Agefiph et le Fonds Social Européen, il est chapeauté par une charte départementale et une convention d’adhésion au DME auxquels adhérent différentes structures (CRAM, MSA, services de santé au travail, SAMETH…). Dans le cas de Mireille, le DME lui a permis de suivre une formation interne et une remise à niveau en informatique. Au final, elle est maintenue dans l’entreprise à un poste administratif et d’animatrice de jardinerie à temps partie. Une pension d’invalidité compense la perte de capacité de travail liée à la maladie.

Eviter la désinsertion professionnelle

Les salariés, d’entreprises privées, du régime général ou agricole, artisans et commerçants et les bénéficiaires de la loi 2005, peuvent mobiliser le DME à tout moment lorsqu’ils sont en poste ou en arrêt de travail. Objectif : diminuer le nombre de licenciements pour inaptitude médicale en permettant que salariés et employeurs se voient proposer un soutient pour mettre en œuvre un plan d’action. Quand le licenciement est inévitable, le DME accompagne et conseil le salarié dans la recherche de solution, ceci pour éviter la désinsertion professionnelle.

Trois missions

Concrètement, l’action du DME se traduit en trois missions. Mission numéro 1, l’animation du partenariat. Elle vise à adapter l’offre de service afin qu’elle soit réactive, à mettre en commun les compétences des partenaires opérationnels et à garantir une approche pluridisciplinaire. Mission numéro 2, la capitalisation des informations de toutes les situations de maintien du département en formalisant ces données dans un rapport d’activité annuel. Ce rapport permet au Comité de Pilotage Régional de définir la politique et les moyens de Dispositif de Maintien Rhône Alpes. Mission numéro 3, communiquer et sensibiliser grâce à des interventions dans diverses manifestations pour présenter le dispositif de maintien (forum pour l’emploi, réunion du club entreprise et handicap…) et en informant employeurs, médecins traitants et partenaires. Ce dispositif rencontre plusieurs obstacles : la détection tardive du risque d’inaptitude et les salariés avec un faible niveau de formation.

*nom d’emprunt

Qu’entend-t-on par maintien dans l’emploi ?

Le maintient dans l’emploi comprend le maintien au même poste de travail avec des adaptations, le maintien à une autre poste dans la même entreprise et l’accompagnement au reclassement externe (poste adapté dans une autre entreprise, dans les six mois après le licenciement).

Comment mobiliser le DME ?

-En sollicitant le médecin du travail : l’employeur peut demander une visite médicale si le salarié est en emploi. Le salarié peut demander une visite de pré-reprise pendant son arrêt de maladie, plusieurs mois avant le retour dans l’entreprise.

-En prenant contact avec la coordination du DME pour exposer la situation et la demande.