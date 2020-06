Rhône-Alpes favorise l’emploi des TH

La région s’est engagée à consolider ses actions en faveur du recrutement et du maintien de l’emploi des personnes en situation de handicap.

10 % des Rhônalpins vivent avec un handicap et 40 % déclarent avoir été un jour confrontés à une situation handicapante et les personnes en situation de handicap sont deux fois plus touchées par le chômage. Face à ce constat, le Conseil régional, en tant qu’employeur, vise l’exemplarité. Depuis 2009, le plan d’actions « La région, un employeur, un maître d’ouvrage et un acteur exemplaire » a permis de favoriser le recrutement, le maintien dans l’emploi et la formation des travailleurs handicapés.

À titre d’exemple, des jeunes sont accueillis en contrat d’apprentissage, l’interprétariat en langage des signe a été mis en place, des actions de prévention et de sensibilisation en direction des encadrants ont été menées, les déplacements des agents sont pris en charge, etc.

Pour consolider ces actions, Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes, a signé en octobre la convention sur le handicap avec le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées de la fonction publique (FIPHFP), en présence de Marie-Odile Novelli, vice-présidente déléguée au logement, à la politique de la ville et aux solidarités, Éliane Giraud, conseillère régionale déléguée à l’administration générale et aux Parcs naturels régionaux.

La région compte 300 travailleurs handicapés, à l’hôtel de région et dans les lycées. Cette convention d’un montant de près 1,7 M d’euros permettra d’apporter des moyens supplémentaires et ainsi consolider les actions menées en faveur du recrutement et du maintien de l’emploi.