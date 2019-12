Rhône-Alpes: 3e Forum de l’Emploi et des Métiers dans l’économie solidaire et sociale

Avec près de 2 millions de salariés (soit 10% des salariés français) travaillant dans 180 000 entreprises, l’économie sociale et solidaire (ESS) joue un rôle de plus en plus central dans l’économie française et ce, au travers des associations (150 000 entreprises, 1 million d’emplois stables et un chiffre d‘affaires de 47 milliards d’euros), des coopératives (24 400 entreprises, 675 000 salariés et 106 milliards d’euros de chiffre d’affaires) ou des mutuelles (83 000 salariés au sein de 5 500 entreprises réalisant 53 milliards d’euros de chiffre d’affaires). Encore méconnue aujourd’hui, l’économie sociale et solidaire est pourtant au coeur du quotidien, chacun d’entre-nous étant en relation plus ou moins régulière avec des associations, des mutuelles d’assurance ou de santé, des ONG, des fondations, des entreprises d’insertion, des banques, des coopératives bancaires, industrielles, agricoles ou des services. Aujourd’hui, vivier d’emplois dans des secteurs aussi divers que l’écologie, le social, la santé, le tourisme, l’éducation, l’aide à la personne, … l’économie sociale et solidaire affirme une réelle vigueur.

Organisé conjointement par la CRESS (Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire), l’AFIJ (Association pour Faciliter l’Insertion professionnelle des Jeunes diplômés) et le CJDES (Centre des Jeunes, des Dirigeants, des acteurs de l’Economie Sociale), le 3e Forum de l’Emploi et des Métiers dans l’économie sociale et solidaire en Rhône-Alpes est soutenu par la Région Rhône-Alpes, l’Etat et le Grand Lyon.

Il réunira sur deux journées toutes les entreprises et les professionnels de l’économie sociale et solidaire qui représente en région Rhône-Alpes 220 000 emplois dans près de 22 000 associations, coopératives et mutuelles. En alliant éthique et économie, l’économie sociale et solidaire répond à l’aspiration d’un grand nombre de salariés : concilier activité professionnelle avec ses propres valeurs.

Avec le thème « trouvez plus qu’un travail » comme fil rouge, ce forum qui proposera des ateliers et conférences, des stands métiers et entreprises, ainsi qu’un espace offre d’emplois devrait rencontrer son public. Plus de 3 000 personnes sont attendues les 22 et 23 janvier prochains. Dans le contexte

actuel de crise économique, cet événement se veut une fenêtre ouverte sur une autre manière de considérer l’économie en permettant au plus grand nombre de donner du sens à son travail.

3e édition du Forum de l’Emploi et des Métiersdans l’Economie Sociale et Solidaire en Rhône-Alpes

vendredi 22 janvier 2010 de 9h à 18h

samedi 23 janvier 2010 de 9h à 16h

à l’Espace Tête d’Or (Villeurbanne) – 103, bd Stalingrad

plus d’informations : www.lemploiautrement.org