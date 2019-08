RFF engage 4 milliards d’euros pour améliorer le réseau de l’Ile-de-France, d’ici 2012

Réseau Ferré de France, propriétaire et gestionnaire du réseau ferré national, a décidé de mettre en œuvre des moyens particulièrement importants pour améliorer le système ferroviaire en Ile-de-France, avec l’objectif de faire diminuer de 30%, d’ici 2012, les causes d’irrégularité liées à l’infrastructure. Rappelons que l’infrastructure n’entre en cause que dans environ un quart de l’irrégularité.

RFF engagera globalement, pour les trois prochaines années, 4 milliards d’euros pour le fonctionnement, la maintenance, la modernisation et le développement du réseau de l’Ile-de-France :

2 milliards d’euros pour le fonctionnement et l’entretien

2 milliards d’euros d’investissement, dont la moitié au titre du renouvellement et de la fiabilisation du réseau.

250 gares mises en accessibilité

De nouvelles infrastructures seront construites, parmi lesquelles le projet Eole (prolongement de la branche Ouest du RER E), le RER E à l’ouest, la Tangentielle Légère Nord (TLN) et l’Interconnexion Sud (Ligne à grande vitesse). Ces projets participent aux objectifs de rénovation et de développement du réseau ferré, fixés par le Grenelle de l’Environnement. Par ailleurs, 150 millions d’euros seront engagés par RFF en faveur d’équipements pour les personnes à mobilité réduite, au titre de la mise en accessibilité de plus de 200 gares. Ces travaux portent sur les cheminements en gares, la remise en état des quais, la création d’ascenseurs et l’adaptation ou la mise en place d’équipements spécifiques. Selon Hubert du Mesnil, Président de Réseau Ferré de France : « Cet engagement – sans précédent sur le réseau national – doit placer notre infrastructure aux meilleurs niveaux de qualité, de sécurité, de robustesse et de service. Ces progrès amélioreront la qualité de services pour les franciliens mais également pour l’ensemble des utilisateurs du réseau ferré national et européen. »