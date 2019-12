Rewalk, un vêtement-robot motorisé

L’entreprise israélienne Argo Technologies développe une alternative aux fauteuils roulants qui permettrait aux personnes handicapées de se lever, de tenir debout et de marcher. Il s’agit de faire bouger les jambes en fonction des informations reçues par le mouvement du haut du corps, la personne paraplégique portant le système sur elle, comme n’importe quel vêtement. Rewalk, c’est le nom du produit, est en effet une sorte de vêtement-robot motorisé. Aucune électrode ne stimule les muscles et c’est l’utilisateur qui fait fonctionner l’appareil, grâce à une télécommande. Puis, armé de béquilles, il se penche en avant et active le moteur qu’il porte sur son dos. L’appareillage, placé le long de ses jambes, se met en mouvement et entraîne le patient. La société a mis deux ans pour mettre ce prototype au point, grâce à l’ingénieur Amit Goffer, blessé pendant son service militaire et paralysé depuis vingt ans. L’appareil est testé jusqu’à présent dans une clinique à Tel Aviv et devrait être commercialisé d’ici à 2010 en Israël pour environ 15 000 euros. La distribution en France devrait suivre. (source Istrael Valley)