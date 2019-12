Réveiller la différence, éveiller les sens

Julie Serpinet est directrice artistique du festival Vice-Versa (voir jours précédents). Elle s’est prêtée au jeu des questions-réponses dans un interview express…

Comment est né le festival ?

Artiste chorégraphe je pratiquais le spectacle vivant et j’intervenais dans les institutions de jeunes sourds de la région. A l’époque, il y avait peu de spectacles accessibles et je formais les jeunes… C’était dans les années 2001, 2002… l’idée du festival est née en 2003 en même temps que l’association. Et le 1er festival a eu lieu un an plus tard, en 2004.

Avec quel succès ?

Les choses se sont mises en place tout doucement. Dès la première année, on a assisté à une véritable mixité entre sourds et entendants. Nous avons accueilli Emmanuelle Laborit et quelques 500 spectateurs. Nous nous sommes ensuite tournés vers les jeunes aveugles, réalisant un croisement des personnes autour des sensations. La seconde édition a vu affluer 1000 spectateurs et l’an passé, nous en avons compté pas moins de 6000…

Qu’attendez-vous cette année ?

Le festival va durer 10 jours et sera ouvert à tous les types de handicaps, sensoriels mais aussi polyhandicaps et handicaps associés. Dans l’idée, tous les spectacles sont sélectionnés pour répondre aux besoins de tous ces publics. L’association compte quarante bénévoles maîtrisant la LSF et l’on veut profiter de la dynamique initiée les années précédentes.

Comment vous faites-vous connaître ?

Le festival est un rendez-vous bien connu dans les centres où il est très attendu. Il y a des IME qui réservent des journées entières. Nous pouvons également organiser des journées à la carte et agir au cas par cas, travaillant sur des projets individualisés en fonction des demandes et des spectacles disponibles.

Alors, les objectifs sont atteints ?

Oui, en ce qui concerne la mixité puisque nous accueillons quelques 20% de spectateurs handicapés, mélangés au public. Les différences sont parfaitement respectées dans ce mélange et les valides portent un regard généreux sur les autres.

Appliquez-vous des quotas ?

Non, il n’y a pas de quota et « ça marche super-bien »…Nous organisons par exemple des dégustations de vins avec des personnes aveugles qui ressentent différemment les choses. Nous avons conscience qu’elles ont développé des perceptions que l’on peut découvrir. C’est cette découverte mutuelle qui fait tout l’intérêt des ces rencontres.

Quelles sont les perspectives ?

Cette année, je retiens surtout deux moments forts. Nous avions déjà proposé un repas dans le noir. Durant cette édition, nous organisons une soirée « Roi du silence » durant laquelle nous mettrons les participants en situation de silence, tout en leur proposant différents jeux. Il y aura aussi un spectacle en LSF. Un autre point fort de cette édition sera la soirée autour de l’hémophilie.

Etonnant, non ?

Il s’agit d’un spectacle de vie. Cette soirée « Histoire avec le sang », proposera un vrai travail sur le sang, à la fois pragmatique et symbolique. L’artiste retenu présentera des toiles – proches de la calligraphie chinoise – peintes avec son propre sang, retiré de ses veines par ses soins. Un débat sur sa vie quotidienne de malade et sa démarche d’artiste clôturera la soirée.