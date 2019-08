Réussissez votre visite sur les forums emploi : les recommandations de L’ADAPT

À l’occasion de la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées, des forums emploi auront lieu dans de nombreuses villes de France. Comment être le plus efficace possible lors de ce type d’événements ? Les conseils d’Aurélie Chatry-Tounsi, responsable de l’offre entreprises au sein de L’ADAPT et Romain Perot, chargé de développement et des partenariats.

Lorsqu’on recherche un emploi, quels sont les principaux avantages d’un forum de recrutement par rapport aux autres méthodes de recherche ?

Les forums de recrutement présentent la particularité de rassembler dans un même lieu des entreprises issues de secteur d’activité très variés, et donnent ainsi accès aux visiteurs à une concentration importante d’employeurs et d’offres d’emploi.

De plus, sur la plupart des forums (notamment ceux de L’ADAPT), de nombreux partenaires sont également présents pour accompagner les candidats dans leur recherche ou les informer sur les alternatives à l’emploi direct (formation, alternance, accompagnement de l’entreprenariat…). Dans la même optique, différents ateliers sont proposés aux candidats : rédaction du CV et de la lettre de motivation préparation de l’entretien d’embauche… Ce sera le cas du forum de recrutement de L’ADAPT organisé à Paris dans le cadre de la SEPH, le mercredi 19 novembre 2014. À cette occasion, un atelier « coaching d’images » sera aussi proposé aux candidats. La structure «Only you », spécialiste du conseil en image, aidera ainsi les candidats qui le souhaitent à analyser l’image qu’ils peuvent renvoyer à leurs recruteurs potentiels en fonction de leur style vestimentaire, de leur posture, du langage non verbal…

Par ailleurs, le fait de participer à des forums de recrutement a une vertu très importante de redynamisation dans la recherche d’emploi. C’est un moyen de briser l’isolement, parfois pesant, des démarches de recherche réalisées uniquement derrière un ordinateur. Cela permet aussi de rencontrer d’autres candidats et d’aborder des recruteurs en direct. En quelque sorte, les forums emploi humanisent la recherche d’emploi.

Avant le forum

Comment se préparer au mieux avant le forum ?

– Tout d’abord, il est recommandé de se préinscrire au forum sur lequel on souhaite se rendre. Cette démarche est généralement proposée sur les sites Internet dédiés aux forums de recrutement organisés dans les grandes villes, ce qui sera le cas du grand forum SEPH de Paris.

– Ensuite il est indispensable de se renseigner sur les entreprises et secteurs représentés, les partenaires et organismes d’aide présents, et la liste des ateliers proposés. L’idée étant de faire un pré-repérage pour ne pas arriver comme un cheveu sur la soupe. À partir de début novembre, un « guide forum » sera accessible en ligne pour aider les candidats à préparer leur venue sur le forum de Paris. Ce document comportera la liste des entreprises présentes lors de cet événement ainsi qu’une fiche présentant l’activité et les offres d’emploi de chacune d’entre elles. La liste des partenaires et organismes sera également indiquée, tout comme le programme des ateliers. Concernant les autres forums, toutes les coordonnées utiles pour se renseigner seront indiquées sur le site dédié à la SEPH via la fonction recherche d’événement.

– Il est essentiel de disposer d’un CV en version papier qui pourra être donné aux recruteurs. Cela pourra aussi constituer une base de travail pour les ateliers. Vous pouvez également préparer une mini présentation orale, qui vous permettra de présenter succinctement mais efficacement votre profil aux différents recruteurs que vous allez rencontrer.

– Pensez à apporter de quoi écrire et prendre des notes, et éventuellement de quoi manger si vous venez à l’heure du déjeuner. Il y aura des espaces pour s’asseoir et prendre un verre mais pas forcément de restauration sur place.

– De nombreuses actions seront organisées tout au long de la SEPH. Ciblez celles auxquelles vous souhaitez vraiment participer, afin d’éviter de faire un marathon. Vous serez plus efficace si vous vous limitez à une ou deux animations par jour.

Le jour J

Des conseils pour le jour J ?

Simplement éviter de faire tous les stands et toutes les allées. Un candidat bien préparé aura identifié auparavant les espaces qui l’intéressent et saura donc où se rendre en priorité. Nous conseillons de ne pas rester toute la journée, si l’on rencontre trop de personnes, on se fatigue et on devient moins performant.

À noter que sur certains forums, notamment celui de Paris, un point information-accueil sera mis en place pour les candidats ayant besoin d’un accompagnement spécifique sur le forum avec mise à disposition d’interprètes, guides, pilotes… donc il n’y a pas d’appréhension à avoir par rapport à cela. Il y aura également des guides en braille.

Y a-t-il une tenue vestimentaire recommandée ?

C’est un peu comme pour un entretien d’embauche. Il s’agit de rester simple, dans un style classique et professionnel. Évitez le jean-baskets, mais prévoyez tout de même une tenue confortable par rapport à la météo, et au fait que vous devrez peut-être marcher pour le trajet ou rester debout en attendant votre tour.

Y a-t-il des horaires de visite plus conseillés que d’autres ?

L’idéal est de venir à l’ouverture le matin, ou en début d’après-midi, juste après le déjeuner. Il vaut mieux éviter la fin de matinée, à partir de 10h30, car c’est l’heure à laquelle arrive la majorité des candidats. Il y a un peu moins de monde entre 12h30 et 14h30, mais il faut penser que c’est aussi le moment auquel les employeurs vont manger.

Concrètement, comment aborder les recruteurs ?

– Lorsque l’on arrive sur un stand, il faut faire preuve de curiosité et d’ouverture, en commençant par s’intéresser à l’activité du recruteur, essayer de comprendre ce qu’il fait, ce qu’il propose, et quels sont ses besoins. Cela vous permettra également de vérifier si votre profil correspond bien à la cible de l’entreprise.

– Quand vient le moment de parler de vous, n’oubliez pas que chaque recruteur voit passer beaucoup de monde dans la journée, alors soyez concis, et ne cherchez pas forcément à vous engager dans une description précise de votre CV. Il s’agit d’un premier contact, et non d’un entretien d’embauche. Le but est de susciter l’envie d’une rencontre. Présentez-vous rapidement, tout en indiquant l’essentiel, votre parcours et vos compétences. D’où l’intérêt d’avoir préparé auparavant une mini présentation orale. Si votre profil correspond aux métiers proposés par le recruteur, vous pourrez lui laisser vos coordonnées ainsi qu’un CV où il pourra trouver plus de détails. N’attendez pas que le recruteur vous le demande pour lui donner un CV.

– Prévoyez de rester entre 5 et 10 minutes, si le recruteur le juge nécessaire il vous retiendra plus longtemps.

Y a-t-il des règles de base à respecter ? Ou des choses à ne pas faire ?

Nous conseillons de respecter les codes classiques : avoir une bonne présentation, une attitude positive, sourire, se présenter sous son meilleur jour, et ne pas se survendre. Par ailleurs, il faut éviter de reprendre son CV de A à Z ou de retenir pendant de longues minutes un recruteur alors qu’il dispose souvent de peu de temps. Il faut savoir trouver un juste équilibre, pour être proactif si le courant passe bien mais sans en faire trop. Il n’est pas opportun de l’interroger avec trop d’insistance sur ses offres d’emploi, ni de lui raconter votre vie privée, ni de se montrer agressif.

Lors d’un forum de recrutement, les recruteurs voient passer énormément de candidats… Comment faire la différence dans cet univers très concurrentiel ?

Comme indiqué précédemment, la bonne préparation, tout comme la concision, sont des éléments déterminants. Le candidat doit parvenir à viser juste, à bien comprendre quel est son interlocuteur, quels sont ses métiers, et les profils et compétences qu’il recherche. C’est là que réside toute l’importance de la préparation et de l’écoute des interlocuteurs rencontrés. Il faut aussi poser les bonnes questions. On est sur un échange, et un recrutement est d’abord le fruit de deux volontés qui se rencontrent et qui se comprennent.

D’autres conseils pour le jour J ?

Il est important de démystifier le jour de la visite sur un forum. C’est une journée de prise de contacts, pour se faire connaître, élargir son réseau et susciter l’envie de prochaines rencontres. Il ne faut pas s’attendre à repartir avec un emploi dans la poche le jour même, mais pour autant la journée n’est pas du tout perdue.

Parfois, certains candidats repartent déçus car en allant sur le stand de l’entreprise qui les intéresse, ils n’ont pas trouvé de recruteurs spécifiques à leur cœur de métier. Dans ce cas, il faut tout de même en profiter pour échanger et demander des coordonnées pour prendre contact avec la bonne personne.

Après le forum

Comment reprendre contact après le forum ?

La manière de reprendre contact va dépendre du type de coordonnées dont dispose le candidat. S’il dispose d’une ligne directe ou standard, ou simplement d’un email… si le recruteur rencontré a proposé une période pour la reprise de contact… En tous les cas, choisir entre l’email et le coup de fil reste propre à chacun. Un appel téléphonique est plus direct mais peut interférer dans la journée du professionnel. Un email ne sera pas toujours ouvert mais reste peu invasif. Cela dépend aussi du type de poste visé. Pour un poste de commercial, un coup de téléphone peut être l’occasion pour un candidat de montrer qu’il n’a pas peur d’aller vers les autres et qu’il sait argumenter.

Quel discours peut-on adopter ?

L’essentiel est de recontextualiser la candidature. Lorsque vous rencontrer quelqu’un sur un forum, pensez à demander son nom à votre interlocuteur. Vous pourrez ensuite le recontacter en utilisant une formule du type : « Monsieur XX, je reviens vers vous suite à notre rencontre lors du salon de recrutement XX… » ou « Je vous adresse ma candidature suite à ma rencontre avec Monsieur XX à l’occasion du forum XX… ».

Quelque chose à ajouter ?

Le recrutement est une matière dans laquelle on peut difficilement donner des règles précises. Il faut respecter les grandes lignes tout en gardant un certain recul. La règle la plus importante à respecter c’est d’être vous-même.

Propos recueillis par Caroline Madeuf