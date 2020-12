Réussir un entretien : Apprendre des expériences vécues

Listen to this article Listen to this article



« Préparer et réussir vos entretiens » : Un ouvrage riche d’expériences pour vous aider à réussir un entretien



Parce que l’expérience parle d’elle-même, plutôt que de vous proposer une liste de conseils, l’auteur de l’ouvrage « Préparer et réussir vos entretiens » a choisi de présenter de nombreuses expériences vécues, tant par des candidats, que par des responsables ou recruteurs. Entre les bons comportements à adopter, les pièges à éviter et les erreurs à ne pas commettre, vous disposerez ainsi des outils nécessaires pour maîtriser votre stress, développer votre confiance et mettre en valeur votre personnalité lors de vos entretiens professionnels.

L’auteur, Gérard Kirady, est inspecteur de l’Éducation nationale. Il a fait passer plus de 2 000 entretiens pour des concours et le recrutement de professeurs et personnes de statut privé. Spécialiste de l’enseignement du français, il est très impliqué dans l’étude des moyens à mettre en œuvre pour maîtriser la langue orale.

“Préparer et réussir vos entretiens”, Éditions Gereso, 239 pages, 23 euros.