Réussir à coup sûr

La concurrence sur le marché du travail n’a jamais été aussi intense et difficile. Pourtant, curieusement, au milieu de ce tumulte, certains se positionnent pour décrocher le bon job. Selon leur souhait et sans résistance apparente. Une qualification professionnelle en concordance parfaite avec le profil du poste n’est pas nécessairement la clé de leur réussite. Mais alors, quel est leur secret ? Être là, au bon moment, au bon instant ? Une question de chance, de bonne étoile ou un regard sur soi différent de celui des autres?

Toute recherche d’emploi demande dans un premier temps de s’évaluer soi-même en terme de compétences, de centres d’intérêts, de caractère. Ceci afin de définir le secteur professionnel le mieux adapté et de profiler ce futur job. Les techniques de coaching reposent sur ce principe et développent ce type d’études. La liste des postes déjà exercés permet d’étudier les domaines dans lesquels nous avons travaillé et de mettre en lien toutes nos expériences. Il est également nécessaire d’identifier nos centres d’intérêts dans la vie en général. Ainsi, être objectif et honnête avec nous-mêmes, sur notre propre personnalité et nos valeurs de vie, aide à mieux réaliser les situations auxquelles nous pouvons adhérer et éviter – si possible – des conflits. Quels sont nos traits de caractère dominants ? Sommes-nous faits pour travailler en équipe ou plutôt à un poste seul ? Un questionnement utile pour mieux se cerner et prendre conscience de ses possibilités.

Une image de soi valorisée

Tout changement demande de l’énergie et, en règle générale, déstabilise. Ces périodes sont souvent difficiles sur le plan moral et renvoient à un sentiment d’échec, de mise à l’écart sur le plan social. L’astuce pour sortir de cet état de crise consiste, dans un premier temps, à restaurer l’image que nous avons de nous-mêmes. À nous d’étudier sous un nouvel angle nos points forts, nos réussites, pour reprendre confiance : quelles ont été au cours de notre vie les situations délicates surmontées ? Car, qu’il s’agisse du domaine professionnel ou affectif, elles sont synonymes de courage, d’endurance, de ténacité. Nos expériences commencent dans l’enfance et, mises bout à bout, sont parlantes. Pour certains, ce regard sur soi valorisant le sera plus aisément que pour d’autres en fonction de l’entourage familial et tout spécialement de la mère. Son regard sur son bébé sera déterminant pour l’avenir de celui-ci… Les variations sont donc importantes d’un individu à l’autre. Lorsque le miroir est défaillant, il nous incombe de booster nos potentialités !

Un positionnement gagnant



Poser les bases de notre projet, évaluer nos compétences ne règlent pas pour autant le problème. Encore faut-il attirer la bonne offre d’emploi. Et lors de l’entretien, au moment clé, savoir décrocher notre place ! Pour quelques rares élus, la foi en leur valeur et leur baraka est telle que la situation va se débloquer très vite. Cela apparaît magique ! La vie semble leur sourire. Pour d’autres, au contraire, doute et incertitude persistent et ça résiste. En fait, dans le premier cas, volonté consciente et désir inconscient marchent à l’unisson. Au niveau de la psyché, toute pensée négative a disparu. Seule persiste, en permanence, la visualisation de la personne dans ses nouvelles fonctions, après le succès de son embauche ! C’est alors qu’ il devient possible de dépasser les schémas familiaux refoulés et bien fixés. Un mental de gagnant au conscient, seul, ne suffit pas…

Dans son ouvrage « Exploitez la puissance de votre subconscient », le docteur Joseph Murphy nous explique la force de notre psychisme : Vous pouvez amener dans votre vie davantage de puissance, de richesse, de santé, de bonheur et de joie en apprenant à connaître et à libérer la puissance cachée de votre subconscient… Le conscient est donc le siège de notre volonté. Il donne des ordres et décide. Mais notre subconscient, lui, est en activité permanente. Il assure le bon fonctionnement de nos organes, tout au long de la journée et pendant notre sommeil. Il est le siège de nos émotions, de notre imaginaire. Si celui-ci est positionné sur l’échec, la volonté ne suffira pas à débloquer la résistance. Lorsque vous savez comment votre esprit fonctionne, vous bénéficiez d’une confiance certaine. Il faut vous rappeler que lorsque votre subconscient accepte une idée, il entreprend immédiatement de l’exécuter. Il se sert de ses puissantes ressources à cette fin et mobilise toutes ses lois mentales et spirituelles. Sa loi agit, que vos idées soient bonnes ou mauvaises. En conséquence, si vous vous en servez négativement, il vous livre aux ennuis, aux échecs et au désarroi. Lorsque vous vous en servez constructivement, il vous donne les directives dont vous avez besoin, la liberté et la paix de l’esprit, ajoute le docteur Murphy. Il nous appartient donc de changer notre fonctionnement, c’est-à-dire abandonner les phrases défaitistes habituelles : Je n’y arriverai pas… Je n’ai pas les compétences requises… À l’inverse, il s’agit de s ‘efforcer, dès que possible, de s’imaginer dans le cadre de notre nouveau poste, en activité. La méthode consiste à se visualiser mentalement en différents moments de la journée : au volant de sa voiture le matin, en route pour le travail, sur site directement au bureau ou à l’atelier, en tenue de travail adaptée, avec ses collaborateurs… Progressivement, les images prennent forme et réalité, s’inscrivant en nous, dans notre psychisme, comme une certitude. À chacun de choisir celles qui lui parlent le plus ! Enfin, un vieil adage bien connu dit que la nuit porte conseil. Ainsi, s’endormir sur une image positive, dans une douce somnolence, assure plus de force encore et de puissance. C’est une période propice au niveau inconscient pour la faire fructifier, la considérer comme sienne. La pensée créatrice devient source de succès.

Laurence Passebois

Dire non à l’échec !

Lorsque le découragement nous assaille, sans même nous en rendre compte, nous avons l’art de fréquenter des personnes qui aggravent notre lassitude. Virginie, secrétaire médicale, en a pris conscience : De plus en plus angoissée parce que je ne trouvais pas de travail, j’avais pris le mauvais réflexe de me confier à ma sœur jumelle.

Celle-ci ne connaît pas du tout la même trajectoire que moi. Mariée à un architecte, elle a un joli train de vie. En revanche, son mari travaillant beaucoup, j’ai fini par comprendre que je lui servais de dame de compagnie en lui téléphonant tous les jours ou en allant la voir des après-midi entières ! J’en ressortais encore plus épuisée car, en fait, elle me parlait essentiellement de ses virées fringues, de ses soirées mondaines, de son coiffeur, etc. Le déclic s’est fait le jour où elle m’a dit que je n’avais qu’à faire comme elle : décrocher un mec argenté. J’ai compris qu’elle ne m’était d’aucun secours et qu’elle prenait un malin plaisir à me faire du mal. En revanche, j’ai bien réagi. Son mari venant de réaliser la villa d’un pharmacien, je me suis dit que c’était une piste à suivre. J’ai envoyé une quarantaine de CV à des laboratoires d’analyses médicales. J’ai tout d’abord trouvé un remplacement lié à un congé de maternité. Puis, mes employeurs m’ont proposé le poste d’une secrétaire qui partait à la retraite. J’ai maintenant un CDI. Quant à ma sœur, j’ai fait le choix de ne lui parler que de ce qui me fait plaisir ou me réussit. Notre relation est moins fusionnelle mais je ne suis plus «la brebis égarée» de la famille. C’est un confort nouveau pour moi que je savoure au quotidien. D’autant que mes amis ne sont pas tout à fait les mêmes. Les geignards ne m’intéressent plus puisque je n’ai pas à me plaindre.