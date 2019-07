Réunion préparation des jeux paralympiques de Londres du 14 au 16 mars

C’est en Poitou-Charentes et plus précisément à Poitiers que le Comité Paralympique et Sportif Français organise le premier regroupement paralympique, du 14 au 16 mars 2011 en vue, de la préparation des Jeux Paralympiques de Londres 2012.

C’est le premier regroupement des équipes administratives, techniques et des cadres élus de la Fédération Française Handisport (FFH) et de la Fédération Française du Sport Adapté

(FFSA) qui rassemblera tous les acteurs de l’aventure paralympique 2012.

Lors des 3 jours de travail, l’objectif sera d’évoquer l’organisation générale, la dimension sportive, les sélections des sportifs, les lieux des stages pré-paralympiques, les programmes et sites des différentes disciplines sur Londres et la logistique. Ce sera également l’occasion de faire émerger les besoins d’encadrement et matériels et de donner les grandes étapes et dates clefs vers Londres.

Un représentant du LOCOG (comité local d’organisation) sera également présent pour faire une présentation des Jeux Paralympiques de Londres et répondre aux interrogations éventuelles des équipes. Des experts de l’INSEP seront également au rendez vous de ce rassemblement.

Dans sa finalité, le regroupement se veut être un moment de rencontres, d’échanges et de convivialité afin d’établir par la suite une organisation affinée pour faire de ces Jeux un moment sportif intense.

Le Comité Régional Handisport et le Comité Régional Sport Adapté se sont associés pour accueillir au mieux les 50 personnes présentes et assurer la logistique vers les différents sites du regroupement. L’occasion étant également de travailler ensemble sur l’éclairage spécifique des sportifs de la région qui préparent une éventuelle sélection à ces prochains

Jeux et sur le Haut Niveau dans la région.