Réunica : une politique RH volontariste

En cohérence avec son activité, la protection sociale, et avec ses valeurs humanistes, Réunica avait renouvelé en 2007 son partenariat avec l’Agefiph et a signé une convention pour une durée de deux ans. En 2007, à mi-parcours, Réunica avait déjà embauché huit personnes en situation de handicap, soit 4% des deux cent quinze nouveaux salariés et annonçait, en juin 2008, la présence de quatre-vingt deux personnes handicapées dans ses différents établissements, soit un taux d’emploi global situé entre 5 et 6 %.

L’ insertion et l’emploi des personnes handicapées restent un des axes majeurs de la gestion RH du groupe : « Par cette convention, nous allons au delà des « obligations d’emploi » de personnes handicapées posées aux entreprises par la Loi de février 2005. Nous structurons une politique d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées », expliquait alors Joelle Depuichaffray, chargée de mission Handicap.

Communication et de sensibilisation des salariés du groupe sur le handicap, plan d’embauche des personnes handicapées et plan de maintien dans l’emploi, plan de formation, Réunica affirme sa responsabilité sociale au regard du handicap.