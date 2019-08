Retrouver la mobilité grâce à un bracelet

Un appareil révolutionnaire conçu par des chercheurs de l’Université de l’Alberta redonne une certaine motricité à des personnes qui ont perdu leur mobilité à la suite d’un accident vasculaire cérébral ou d’une blessure à la moelle épinière. Plus précisément, cet appareil a été conçu sous forme de bracelet et redonne une certaine motricité à la main. Il envoie des ondes électriques aux muscles de la main qui, automatiquement, s’ouvre et se ferme.

Le bracelet, qui devrait être commercialisé d’ici un an, est présentement testé par des personnes à mobilité réduite. Une femme paraplégique, Ginny Bockman, explique que lorsqu’elle a mis le bracelet des chercheurs de l’Université de l’Alberta, sa main s’est ouverte comme par magie. Grâce à cet appareil, elle ajoute qu’elle peut même arroser son jardin à nouveau.

Par ailleurs, les scientifiques ont également développé une méthode permettant aux patients de faire des exercices de réhabilitation à la maison.

Grâce à Internet, ceux-ci sont reliés à leur physiothérapeute qui peut constater leurs progrès grâce à une manette munie de senseurs qui transmettent les résultats des exercices.