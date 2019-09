Retraites : les Français estiment que le gouvernement a déjà défini les grandes lignes de la réforme

85 % des Français se disent intéressés (42 % “beaucoup” et 43 % “assez”) par le débat sur les retraites. Seuls 15 % s’y intéressent peu (13 %) ou pas du tout (2 %), selon une enquête de l’Ifop pour le groupe Médicis.

Dans ce débat, ils font confiance d’abord aux “experts” (58 %), aux mutuelles de retraites – comme le groupe Médicis – (57 %) et aux syndicats (53 %).

Les partis d’opposition (33 %), le gouvernement (30 %), le patronat et les médias (27 % chacun) arrivant loin derrière.

Les sondés se défient le plus nettement du gouvernement et du patronat avec respectivement 32 % et 28 % qui ne leur font « pas du tout confiance ».

Les personnes interrogées estiment le débat sur les retraites « utile » (87 %) mais pensent très majoritairement « qu’il ne traite pas suffisamment des problèmes de fond et se limite à des querelles politiciennes » (86 %), et qu’il faut du temps « car la question des retraites est complexe » (85 %).

Les trois-quarts affirment enfin que le « débat ne changera rien, car le gouvernement a déjà défini les grandes lignes de la réforme ».

Lire l’enquête de l’Ifop : www.ifop.com