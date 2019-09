Retraites, handicap, minima sociaux: réajustements début avril

Des hausses sont intervenues pour les retraites et l’allocation adulte handicapée, tandis que le prix réglementé du gaz doit baisser de 11,3% et qu’une prime exceptionnelle de 200 euros va être versée dans les premiers jours d’avril à 3,8 millions de foyers modestes.

Allocation adulte handicapée (AAH) : + 2,2% : L’AAH, qui avait été revalorisée de 3,9% au 1er septembre dernier, augmente de 2,2% au 1er avril et sera de nouveau revalorisée de 2,2% au 1er septembre prochain, afin de réaliser la promesse de campagne de Nicolas Sarkozy d’une revalorisation de 25% durant son quinquennat (2007-2012). L’AAH passe ainsi en avril à 666,96 euros par mois, un montant dont une partie peut être cumulée avec un salaire jusqu’à 1,3 Smic (contre 1 Smic jusqu’à maintenant).

Prime de solidarité active : 200 euros : Annoncée le 4 décembre par Nicolas Sarkozy, une “prime de solidarité active” exceptionnelle de 200 euros va être versée dans les premiers jours d’avril à près de 3,8 millions de foyers modestes (2,4 millions de ménages recevant des aides au logement, 1,2 million de ménages au RMI, et 200.000 percevant l’allocation parent isolé). Les ressources mensuelles doivent être comprises entre 1.046 et 2.370 euros, selon la zone géographique et la présence ou non d’enfants. La prime est considérée comme une “avance” sur le RSA (revenu de solidarité active) qui ne sera mis en place qu’au 1er juillet.

Retraites de base : + 1% : Le gouvernement a décidé d’une hausse de 1%, ce qui correspond à l’inflation prévue pour 2009 (0,4%) et à un rattrapage de 0,6% pour 2008, la hausse des prix ayant été supérieure l’an dernier aux prévisions. En 2008, les retraites de base avaient augmenté de 1,1% au 1er janvier, et une revalorisation exceptionnelle de 0,8% était intervenue au 1er septembre. Les retraites sont désormais revalorisées au 1er avril et non plus au 1er janvier.

Retraites complémentaires : + 1,3% : Patronat et syndicats, qui gèrent l’Agirc (cadres) et l’Arrco (salariés), ont décidé d’une revalorisation des pensions de 1,3% à compter du 1er avril. La valeur du point de retraite Agirc monte à 0,4186 euro et celle du point Arrco à 1,1799 euro. Le montant d’une retraite complémentaire est égale à la valeur du point multipliée par le nombre de points accumulés par le retraité au cours de sa carrière. Les partenaires sociaux ont également décidé d’augmenter de 1,8% le prix d’achat du point. La hausse régulière du prix d’achat équivaut, pour un actif, à acquérir moins de points grâce à ses cotisations, ce qui au moment de la liquidation de sa retraite, lui donnera une pension moins élevée.