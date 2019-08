Retraite et handicap: possible accès “élargi” à la retraite anticipée

BONNIERES-SUR-SEINE (Yvelines) (AFP) – Le ministre du Travail, Eric Woerth, a évoqué lundi un possible “élargissement” de l’accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés, alors que le projet de réforme des retraites doit être examiné au Sénat à partir du 5 octobre. “Nous avons l’intention d’élargir l’accès à la retraite anticipée pour les travailleurs handicapés”, a dit M. Woerth lors de la visite à Bonnières-sur-Seine (Yvelines) d’une entreprise adaptée aux personnes handicapées. Créée en 2002, la société APR2 est spécialisée dans le traitement des déchets électroniques professionnels. Sur un effectif de 70 salariés, elle emploie 37 travailleurs avec un taux de handicap allant jusqu’à 70 ou 80%.

Actuellement, les travailleurs handicapés peuvent accéder à une retraite anticipée à partir de 55 ans à condition d’être reconnus handicapés au minimum à 80% et d’avoir travaillé 25 ans. Ce dispositif concerne environ un millier de personnes chaque année, selon l’entourage du ministre.

“Le texte a déjà été adapté à l’Assemblée nationale sur la pénibilité; les travailleurs handicapés, c’est une adaptation qui sera soumise au Sénat et d’autres adaptations sont possibles pour les chômeurs en fin de droit et la question des femmes”, a ajouté le ministre.

“Le gouvernement ne ferme aucune porte mais on veut conserver les deux bornes d’âge de 62 et 67 ans car le but global est l’équilibre général du texte et des retraites”, a-t-il réaffirmé.

Les syndicats ont appelé à une nouvelle manifestation samedi pour s’opposer à la réforme et à une nouvelle journée de grèves et manifestations le 12 octobre.

M. Woerth a estimé que ce n’est “pas la première manifestation”, considérant à nouveau que “c’est un peu dans la tradition sociale française”

et que ces réactions sont “normales”.

