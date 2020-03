Retour sur l’édition 2011 du Salon des services à la personne

Le Salon des services à la personne s’est tenu du 1er au 3 décembre dernier. 22 000 visiteurs, particuliers et professionnels du secteur ont participé à cette 5ème édition placée sous le signe de l’échange et de l’innovation.

Un salon facilitateur de rencontres entre TOUS les publics du secteur

Structures de services à la personne, franchiseurs, organismes publics, syndicats de salariés ou de professionnels, organismes de formation, fournisseurs de services pour les structures du secteur… avec ses 250 exposants, le salon 2011 a regroupé dans un même lieu tous les acteurs référents des services à la personne.

Mais c’est la rencontre entre ces exposants et les visiteurs du salon qui a fait toute la richesse de l’événement. Pendant 3 jours, le salon s’est imposé comme un véritable lieu d’échanges entre :

– visiteurs grand public et structures de services à la personne ;

– ces mêmes structures et les intervenants à domicile et demandeurs d’emploi en recherche ;

– créateurs et dirigeants de structures de services en recherche de solutions et fournisseurs de produits et de services spécifiques.

« Pour nous, il est essentiel que toutes les composantes de ce secteur soient présentes sur le salon, en tant qu’exposants et/ou visiteurs. La diversité des profils représentés nous garantit que toutes les thématiques clés du secteur soient abordées pendant ces 3 jours. Ce qui fait de notre salon l’événement annuel national du secteur » Alain Bosetti, Président du Salon des services à la personne.

Un salon résolument tourné vers l’avenir

– La Maison du Futur du Salon des services à la personne à la pointe de l’innovation !

Pour la deuxième année consécutive, la Maison du Futur a permis aux visiteurs de découvrir des innovations qui leur permettent de mieux vivre chez eux et ce quel que soit leur âge. Les innovations répondaient à trois besoins fondamentaux : sécurité, lien social, confort.

L’évolution démographique de la France rend primordiale la recherche de solutions pour maintenir à domicile des personnes âgées ou dépendantes. Dans ce cadre, un focus particulier a été placé sur les équipements de la maison facilitant l’autonomie : gérontechnologies, robots, équipements communiquants…

La Maison du Futur du Salon des services à la personne est réalisée en partenariat avec l’IRCEM, Legrand, Leroy Merlin et le PRIF.

– Le Colloque des services à la personne, co- organisé par l’Agence Nationale des Services à la

Personne.

Depuis la création du salon, le colloque permet aux professionnels du secteur de prendre du recul par rapport à leur quotidien et de faire le point sur les enjeux clés. Cette année, la qualité dans les services à la personne était au programme de ce rendez-vous, introduit par Frédéric Lefebvre.

Le salon se poursuit toute l’année sur Internet

Sur le site du salon, www.salon-services-personne.com, particuliers et professionnels du secteur pourront retrouver à partir de janvier 2012 :

– des enregistrements de conférences 2011

– les interviews vidéos d’exposants, d’experts et d’entrepreneurs

– des présentations détaillées des produits et services proposés par nos 200 exposants.