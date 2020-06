Retour sur la 1ere Journée Nationale de l’Accessibilité à Toulouse

Le samedi 8 octobre 2011, une vingtaine de villes de France se sont mobilisées pour une cité accessible à tous. A Toulouse, 130 « Jaccedeurs » bénévoles, personnes en situation de handicap et personnes « valides », toutes ensemble, ont participé et 350 lieux accessibles ont été inscrits dans le guide collaboratif. Ils ont parcouru les rues du centre-ville de Toulouse et quelques rues de Ramonville St Agne, à la recherche de lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite et ils ont sensibilisé 2 à 3 fois plus de commerçants à l’importance de l’accessibilité. Au plan national, il y a eu 1500 participants qui ont recensé 2670 lieux accessibles.

Y a-t-il une cabine d’essayage adaptée dans ce magasin ? Ce bar a-t-il des toilettes accessibles ? La douche de cette chambre d’hôtel est-elle de plain pied ? Ce musée est-il équipé d’une boucle magnétique ? Pour une personne dite valide, ces questions ne se posent pas. Pourtant pour une personne à mobilité réduite (personnes en situation de handicap, certains seniors, parents avec une poussette, femmes enceintes, personnes victimes d’accident, etc), ce qui représente un quart de la population, elles sont primordiales et touchent tous les aspects du quotidien : accès à l’éducation, aux transports, à la culture, aux loisirs, à la consommation…

Cette Première Journée Nationale avait pour objectifs de :

– Évaluer le niveau d’accessibilité des établissements recevant du public (Mairie, bureau de poste, commerce, restaurant, banques etc.)

– Aller à la rencontre des commerçants et les sensibiliser à l’importance de l’accessibilité

– Mettre gratuitement à la disposition du public les informations sur les bonnes adresses accessibles via le site www.jaccede.com.

À Toulouse, les participants se sont retrouvés à 10 heures du matin salle Barcelone (mise à disposition et équipée par la mairie de Toulouse) pour une formation et des explications sur le remplissage des fiches de lieu servant à répertorier les lieux accessibles et le niveau de cette accessibilité, ainsi que la qualité de l’accueil.

À 11 heures 30, par équipe de 3 personnes, identifiables par leur chasubles bleues siglées, et muni d’un fauteuil roulant (fourni par l’Université) pour se mettre en situation, les Jaccedeurs ont parcouru ensemble la zone de recensement qu’illeur avait été affecté dans l’hyper centre-ville de Toulouse, ou dans certaines rues de Ramonville. À l’heure du déjeuner, ils ont pu faire une pause grâce au panier repas fourni par la mairie de Toulouse.

Dans l’ensemble, les participants, qu’ils soient à mobilité réduite ou non, disent qu’ils ont reçu un bon accueil de la part des établissements qu’ils ont visités, et cela a été l’occasion de faire de nouvelles connaissances. Et la mise en situation dans le fauteuil roulant a permis à nombre d’entre eux de mesurer les difficultés rencontrées tant pour l’accès aux établissements publics que pour la circulation sur la voirie et dans les transports.

À 15 heures 30, avec le titre de transport fourni gracieusement par TISSEO, ils ont rejoint l’université Paul Sabatier pour saisir les données et inscrire sur Internet les lieux accessibles qu’ils avaient répertoriés. Dans les salles informatiques mises à disposition par l’université.

De 17 heures à 18 heures, toujours à l’université Paul Sabatier, un bilan rapide de la journée a été fait par Odile Maurin, présidente d’Handi-Social et organisatrice de la journée à Toulouse, et les représentants des partenaires présents, l’université Paul Sabatier, et les mairies de Toulouse et Ramonville, ont aussi pris la parole pour dire leur volonté d’avancer en matière d’accessibilité. Les autres partenaires, le Conseil Général de la Haute Garonne, le Conseil Régional Midi-Pyrénées, les entreprises Thales Alenia Space, Monoprix Toulouse, Intermarché Ramonville et Harmony à domicile, étaient excusés. Et l’ensemble des participants a enfin pu partager de nouveaux moments de convivialité autour d’un sympathique buffet.

Ont participé à l’organisation de cette journée de nombreuses associations dont : APIHMS, ARTIVITY, AFEV 31, ANPEA, Entre mains et Terres, GIHP MP, SIAM/UFCV, TOULOUS’ ASSO, UNIS CITE, SAHEHD-GAHMU, TRISOMIE 21 HG, Handi-Social, ….

Résolument positive et solidaire, la journée était ouverte à TOUS : personnes à mobilité réduite, personnes « valides », élus, étudiants, habitants, petits et grands, jeunes et moins jeunes, … Désormais « Jaccedeurs », les participants de cette Journée sont invités à continuer l’action au quotidien.

Photo : Jean-Paul Vieu