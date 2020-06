Retour à l’école et handicap : L’association Trisomie 21 rassure les parents

« L’école, ça fait du bien ! » L’association Trisomie 21 lance une campagne à destination des parents d’enfants en situation de handicap. Leur but : les rassurer et les encourager pour la reprise de l’école.

Beaucoup d’obstacles aujourd’hui se mettent sur le chemin de la re-scolarisation des élèves en situation de handicap. En effet, la crainte sur le retour des élèves en établissements scolaires se ressent. Les parents deviennent réticents à l’idée de renvoyer leur enfant à l’école avec les conditions sanitaires actuelles.

Le retour à l’école, quand on a un enfant en situation de handicap, apporte de nombreuses craintes. Parmi ces craintes, celle du respect des gestes barrières est la plus évidente. De plus, la difficulté organisationnelle s’ajoute : les emplois du temps réduits, les horaires en décalé, les transports et les soins font ainsi partie de ces obstacles.

Une campagne qui rassure et montre les côtés bénéfiques de l’éducation

Pour l’association Trisomie 21, l’école est essentielle et accessible à tous ! C’est pourquoi elle lance sa campagne ! Son objectif aujourd’hui : convaincre et rassurer les parents d’élèves en situation de handicap à travers le slogan : « L’école ça fait du bien ». Elle encourage les parents à rester dans la dynamique de l’école inclusive dans la mesure où le trouble n’occasionne pas de risque spécifique. Et elle rappelle qu’une reprise de la scolarité en présentiel est favorable à l’élève en situation de handicap.

« Nombre de spécialistes mettent l’accent sur ce qu’elle apporte, au-delà des apprentissages : relations sociales, entraide, pouvoir s’adresser à d’autres adultes, vivre ensemble. Surtout, dans le contexte actuel épidémique, l’école permet aux enfants d’appliquer au quotidien les gestes de prévention, de les comprendre ensemble et de mieux les intégrer dans le long terme, explique l’association sur le retour à l’école des enfants en situation de handicap. Reprendre la scolarisation dès maintenant, quand c’est possible et en toute sécurité, c’est se donner les meilleures chances de réussir la rentrée de septembre, car elle se prépare dès maintenant ! C’est le message que Trisomie 21 France souhaite transmettre aux parents et acteurs de l’école à travers sa campagne qui met en avant une balance bénéfice-risque en faveur du retour à l’école pour tous ! ».

Le retour à l’école des enfants en situation de handicap permet également la reprise des bonnes habitudes et d’un meilleur rythme de vie. La reprise est également importante pour intégrer les bons gestes barrières. En effet, avec un effectif réduit, il est plus facile d’intégrer ces gestes pour du long terme.

Un droit à l’éducation pour tous

Pour rassurer les parents et acteurs de l’école, la campagne de Trisomie 21 s’appuie aussi sur les bénéfices de l’école.

« À l’école, on apprend beaucoup. On apprend aussi à se protéger et faire attention aux autres. C’est important ! À l’école, il y a des copines, des copains, des professeurs. On ne les a pas vus pendant le confinement… Leurs sourires nous ont manqué ! Être ensemble, ça fait du bien. L’école ça n’a pas de prix. »

La fédération Trisomie 21 France accompagne le développement de l’autonomie et le pouvoir d’agir des personnes avec trisomie 21 ou avec des troubles du développement intellectuel (TDI). Elle œuvre aussi dans l’accompagnement des évolutions sociétales inclusives. L’association sensibilise chaque année les différents acteurs, à la rentrée, sur la nécessité de soutenir les enfants touchés par la trisomie 21 ou des troubles du développement intellectuel dans l’exercice de leur droit : aller à l’école.

Chaque enfant, avec ou sans différence a le droit d’aller à l’école.

Pour plus d’informations sur l’association Trisomie 21 : https://trisomie21-france.org/

Anna Pellissier