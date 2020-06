Rétina France lance un appel aux choristes

Chaque premier week-end du printemps des milliers de chorales se réunissent à trois ou quatre et donnent des centaines de concerts pour financer la recherche médicale en ophtalmologie.

Ces concerts se préparent plusieurs semaines à l’avance et Retina France envoie gratuitement aux organisateurs l’ensemble des documents nécessaires (affiches, tracts, billets, partitions, etc…) avec le soutien de la Sacem partenaire depuis les débuts, en 1996.

Une chanson est aussi proposée comme fil rouge par les parrains.

Il y a eu les regrettés Jean Ferrat, Claude Nougaro, Pierre Bachelet mais aussi ceux qui font l’actualité comme Gilbert Montagné, Nicoletta ou encore Nolwenn Leroy.

Cette année et pour la première fois les parrains sont Québécois, le groupe Tocadéo, qui fait un tabac chez nos cousins d’Amérique, a offert sa superbe chanson « L’effet Papillon ». Cette ouverture est liée au fait que des concerts se déroulent aussi sur cette terre où le Général de Gaulle lança son célèbre « Vive le Québec libre ».

« En ce début d’année plus de 400 chorales sont déjà inscrites mais nous sommes en retard » nous informe Jean Jacques Frayssinet, Président de Retina France. « La crise et les préoccupations légitimes au sein des familles sont là mais nous lançons nous aussi un appel car la recherche médicale en ophtalmologie dépend de la réussite des concerts » conclut-il.

Si vous connaissez un choriste ou si vous souhaitez organiser un concert près de chez vous appelez le siège au 05 61 30 20 50.

Les chorales peuvent s’inscrire jusqu’à fin février et donner des concerts lors des trois jours phare, 23, 24 et 25 mars et au-delà pendant un mois.