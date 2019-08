Résultats de la 1ère édition du Concours « Lumières de l’Innovation »

Démarche collaborative et innovation à l’honneur

Pour sa 1ère édition, le Concours de l’Innovation de la CAPEB a fait l’objet de 80 candidatures et mobilisé artisans, entreprises et groupements de tous les corps de métiers. Ce succès confirme l’engagement des artisans du bâtiment et leur volonté de partager des expériences avec leurs confrères. Parmi les 28 démarches, l’aspect collaboratif s’est imposé comme un modèle d’organisation de plus en plus prisé par les artisans du bâtiment. Les 53 produits et services présentés ont montré la diversité des pistes d’innovation possibles : outils de mise en œuvre, modèles d’organisation, offres et prestations…

Les membres du jury – ingénieurs, experts techniques, spécialistes de l’innovation et de l’artisanat, représentants de la CAPEB et journalistes – ont salué l’exploitation du savoir-faire artisanal, la richesse innovante des projets et la qualité des réflexions au profit de l’ensemble de la branche.

« Il est gratifiant de récompenser deux projets qui répondent à des problématiques sociétales : l’attention des artisans envers une population vulnérable et la santé des personnes au travail. Soutenir et partager ce type de projets est aussi une priorité pour la CAPEB lorsqu’il s’agit d’améliorer les conditions de travail des artisans ou d’ouvrir de nouveaux marchés pour les entreprises. Les deux lauréats montrent la voie à l’innovation et contribuent à diffuser l’innovation pour bâtir le futur de l’artisanat du bâtiment », explique Sabine Basili, Présidente du jury et administratrice de la CAPEB nationale.