Respirando dans les Gorges de l’Allier

C’est à l’île d’Amour, à Langeac, que Respirando prendra des airs de printemps demain, samedi 30 mai, pour une journée toute entière dédiée à la découverte des activités de pleine nature. Créée en 2008 par le Conseil général et sa Maison du Tourisme, Respirando assure la promotion des activités liées à la randonnée sous toutes ses formes, et plus largement aux activités de pleine nature praticables sur l’ensemble du territoire départemental.

Présent sur les salons professionnels nationaux et internationaux, et dernièrement au salon de la Randonnée de Lyon et au Salon du Tourisme de Nantes où la marque a reçu le trophée de la meilleure documentation touristique, Respirando est surtout un état d’esprit; celui d’un département qui proposer à la fois une offre randonnée large et complète et un cadre paysager et environnemental exceptionnel. Adopter la Respirando, c’est redécouvrir les plaisirs simples et apaisants des sports de pleine nature tout en profitant de décors somptueux. C’est aussi retrouver l’harmonie, celle du ressourcement sur les chemins de petite et grande randonnées, sur les itinéraires cyclos et VTT. « Respirando », c’est aussi se retrouver en famille pour pratiquer ensemble une activité de pleine nature accessible à tous.

Afin de présenter l’offre Respirando et mettre en lumière tous les 3 mois un territoire du département et les activités de pleine nature qui s’y rapportent, Gérard Roche, Président du Conseil Général et de la Maison du Tourisme, et Michel Driot, Vice Président en charge du Tourisme, ont souhaité créer la “Respirando des quatre saisons. Le principe est simple : à chaque saison, un territoire est choisi pour accueillir un événementiel sur une journée. Le Conseil général et sa Maison du Tourisme, ont en charge la coordination de l’événement. Sur place, des réunions sont menées avec l’Agence Locale du Tourisme , les offices de tourisme, les prestataires d’activités et tous les partenaires potentiels pour établir le programme de l’événement.

Après la Respirando d’hiver aux Estables le 10 janvier dernier, c’est donc au tour du territoire des gorges de l’Allier de tenter l’aventure Respirando. Pour cette édition printanière du 30 mai, les prestataires d’activités locaux , sous la houlette du SMAT du haut-Allier Présidé par Guy VISSAC, ont mis les bouchées double pour offrir aux “respirandeurs” l’occasion de découvrir toutes leurs activités. Rafting, VTT, Canoë, Tyrolienne, Rando VTT, Rando pédestre, Course d’orientation, Tir à l’arc et Escalade sont autant d’activités gratuites à ne pas manquer.

Pour pouvoir en profiter, il suffit de se présenter à l’accueil Respirando situé au coeur de l’île d’Amour, et récuperer un pass qui assure la gratuité de l’ensemble des activités proposées. Il permet aussi de bénéficier d’un tarif unique pour un menu Respirando chez les restaurateurs langeadois. En fin de journée, ce pass est remis aux hôtesses et permet de participer à un grand tirage au sort qui désigne les gagnants de nombreux cadeaux comme des descentes en raft pour six personnes ou des séjours incluant hébérgement, restauration et activités.

Ce Respirando de printemps est également ouvert aux personnes en situation de handicap, qui seront accueillies par un conseiller sport et handicap qui a travaillé en amont avec les prestataires pour que les activités proposées soient accéssibles à différents types de handicap.

Journée gratuite. Attention, pour les activités eaux vives, prévoir maillots de bain et chaussures pouvant aller dans l’eau. Il est également impératif de savoir nager pour participer à ces activités. (Source Zoom.43)

Plus d’info sur www.respirando.fr