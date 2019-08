Respect Mag change de formule

Le 1er numéro de la nouvelle série est en kiosque et porte sur un sujet sans cesse d’actualité : « La France face à ses différences, vers une République « multiculti ? » Respect Mag propose un reflet concret de la diversité de la société dans laquelle nous vivons. Au travers d’articles sur des sujets très variés (culture, société, économie, emploi, politique…), il valorise une société métisse et multiculturelle, pose la question de la diversité et de la différence sous toutes ses formes : couleur de peau, origines sociales, origines géographiques, religions, orientations sexuelles, handicaps, parcours atypiques…