Résilience et handicap : Le livre témoignage d’Isabelle Dargent

Isabelle Dargent voit sa vie basculer en 2005, après un accident de la route. À son réveil à l’hôpital, elle apprend qu’elle ne pourra plus jamais marcher. Au travers d’un livre, elle raconte les bons comme les mauvais moments de sa vie après le drame, et montre que le handicap peut amener la résilience.

Isabelle Dargent mène une vie simple et banale… jusqu’à ce jour du 20 octobre 2005. À 24 ans et non loin du domicile de ses parents, elle est victime d’un accident de la route. Elle se réveille dans un lit d’hôpital mais se rend compte qu’elle est incapable de bouger ses bras et ses jambes. L’équipe médicale est formelle : Isabelle est tétraplégique. Malgré le diagnostic, elle ne se laisse pas aller au désespoir. Son handicap est aussi une source de résilience. Et s’il restait un espoir pour reprendre le contrôle de sa vie ?

L’idée d’écrire un livre est venue à Isabelle Dargent lors d’une hospitalisation dans un centre de rééducation nutritionnelle. Au cours de deux entretiens avec une psychologue, elle explique son vécu en tant que personne en fauteuil roulant. La psychologue lui conseille alors d’écrire son histoire pour alerter et surtout pour informer les gens.

Un appel au courage

Dans son récit “Ne laissez jamais personne vous dire que c’est impossible”, Isabelle Dargent évoque ainsi toutes les péripéties traversées depuis son accident : des premiers jours à l‘hôpital jusqu’à son retour chez elle, en passant par la rééducation et l’adaptation de son quotidien avec le handicap. Si l’équipe médicale de l’hôpital s’est très bien occupée d’elle, la jeune femme a aussi connu la maltraitance de certaines blouses blanches, la surmédication ou encore la difficulté à trouver un logement adapté.

Grâce à son récit, l’auteure veut montrer aux lecteurs, qui se reconnaîtront peut-être dans son vécu, qu’il est possible d’aller de l’avant et tendre vers la résilience malgré un handicap. “Avec ce livre, je veux éveiller les consciences et changer le regard sur les personnes en fauteuil roulant, explique Isabelle Dargent. Et, plus que tout, donner à toutes les personnes en souffrance (maladies, deuil, handicap) le courage de se battre.”

Pour en savoir plus sur le livre “Ne laissez jamais personne vous dire que c’est impossible”, rendez-vous sur le site de son éditeur Terre en Ciel.

