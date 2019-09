Reserve Naturelle du Jujols en fête

Le dimanche 13 mai, découverte des grands rapaces, goûter et spectacle de contes traditionnels autour des oiseaux et du rêve de l’homme de pouvoir voler sont organisés à la Réserve Naturelle de Jujols.





Dimanche 13 mai à la Réserve Naturelle de Jujols, des animations gratuites sont organisées sur le thème “Les rapaces et passereaux du mont Coronat”. Au programme,

– Découverte des grands rapaces de la Réserve Naturelle” – Randonnée départ 9 h, retour 17 h (550 m de dénivelé), randonnée accessible aux personnes non ou mal voyantes avec des accompagnateurs de montagne diplômés handi nature. Réservation obligatoire (20 personnes maximum) : 06 71 52 20 72.

– Goûter offert par le comité d’animation de Jujols à 17 h à la Mairie.

– “La femme oiseau” : spectacle de contes traditionnels autour des oiseaux et du désir de l’Homme de transformer sa condition. Tête en l’air, le nez au vent… Il rêve de rejoindre les cieux. L’esprit volatile de nos deux acteurs nous accompagne dans un voyage qui puise sa force dans la sagesse millénaire des contes traditionnels. Sabine possède l’art de la parole en ricochet, sa voix grave et suave alliée à la musicalité de Samir font de ces rencontres un véritable moment de bonheur, teinté d’humour et d’authenticité – De 18 h à 19 h (sans réservation) RDV devant l’Eglise.