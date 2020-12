Réseaux sociaux professionnels : comment les utiliser au mieux ?

Listen to this article Listen to this article





Talentéo revient sur une problématique soulevée régulièrement par les candidats : Que faire une fois son profil rempli sur les réseaux sociaux professionnels ? Attendre qu’un recruteur se manifeste ? Postuler à des offres d’emploi ? Mais encore ? Comment optimiser sa présence sur les réseaux sociaux ? Découvrez 4 conseils pour animer facilement son profil et le rendre ainsi visible et attractif.

Si nombre d’entre vous ont bien compris qu’il fallait être présent sur les réseaux sociaux professionnels et ont déjà un profil rempli à 100%, beaucoup s’interrogent sur l’après. Que faire une fois son profil en ligne ? Dire qu’être présent sur les réseaux sociaux se limite au remplissage minutieux de son profil et à son actualisation en fonction de vos évolutions professionnelles serait comme prétendre que travailler consiste uniquement à venir tous les matins au bureau. Ce serait risquer de noyer votre candidature dans l’immense majorité de celles déjà présentes sur ces plateformes. Faire acte de présence c’est bien, mais participer et montrer ses compétences, avouez que c’est quand même mieux ! Voici donc des conseils pour optimiser votre présence en ligne.

Relayez votre veille

Beaucoup d’entre vous prétendent ne pas faire de veille du tout. Mais en êtes-vous bien sûr ? En effet, quand on creuse un peu, on s’aperçoit rapidement que la plupart des gens lisent souvent l’actualité liée à leur domaine d’expertise. Si vous suivez l’actualité, et bien partagez-la ! Rien ne ravit plus un recruteur qu’un profil LinkedIn actif qui relaie une veille intéressante ! Tel article sur un nouveau type de processeur vous a soufflé ? Vous êtes un lecteur assidu de la presse RH ? Vous êtes à la pointe sur les systèmes d’information ? Montrez-le ! Partagez vos articles fétiches, commentez-les, donnez votre point de vue. Rien de plus plaisant qu’un candidat qui sait de quoi il parle, qui est passionné par son domaine et qui en connait un rayon sur son secteur d’activité. Si vous vous contentez de remplir votre profil, ces ressources passeront inaperçues.

Faire un peu de veille peut aussi vous permettre de mettre en valeur vos centres d’intérêt : il ne s’agit pas forcément de publier exclusivement sur votre domaine d’expertise professionnelle mais d’éclairer votre profil sous un nouvel angle. Dans la mesure où ils ne compromettent pas vos chances de trouver un poste, d’autres sujets sont ponctuellement les bienvenus.

Intéressez-vous à la veille des autres

Je vous vois venir d’ici : vous êtes un gestionnaire de paie passionné, certes, mais vous ne passez pas non plus vos week-end le nez plongé dans des articles sur les mille et un secrets du métier ! Dans ce cas, rusez : allez profiter de la veille des autres ! Non seulement vos contacts peuvent être une excellente source d’informations, mais en plus vous entretiendrez ainsi votre réseau et les flatterez en intervenant sur leurs posts. Un bémol toutefois : cet intérêt doit se limiter aux articles qui vous intéressent vraiment, inutile de faire du zèle de façon grossière… Liker, partager et commenter tous les posts LinkedIn de M. Dupont, DRH de l’entreprise dans laquelle vous rêvez de travailler ne vous aidera pas à décrocher un poste plus vite mais juste à vous faire ficher comme l’enquiquineur de service. A éviter, donc ! Dans la mesure du possible, faîtes en sorte d’écrire des commentaires qui apportent une valeur ajoutée.

Participez aux groupes de discussion

Les groupes de discussion sur Viadeo et LinkedIn présentent un double avantage : ils représentent d’excellentes sources d’articles à relayer et des espaces de débats intéressants. L’idée n’étant pas d’aller au pugilat, le respect des règles élémentaires de politesse et de bonne conduite ne vous échapperons pas ici. Donnez votre point de vue et échangez mais ne montez pas le ton en public. Notez également qu’il existe tous types de groupes : certains sont consacrés à la recherche d’emploi, d’autres au réseautage ou à l’échange sur un type d’expertise. Si vous ne trouvez pas le vôtre, créez-le, vous ferez sûrement des heureux.

Facilitez-vous la vie

Tout cela est bien chronophage n’est-ce pas ? Rassurez-vous : d’autres ont pensé à vous simplifier la vie et il vous est possible d’animer un ou deux comptes en optimisant son temps au maximum. Pour faire venir l’information à vous, privilégiez les flux RSS que vous pouvez utiliser avec vos sites web fétiches. Si vous avez un compte Gmail, vous ne pourrez vous passer des Google Alerts. Une fois paramétrées avec les mots-clefs de votre choix, elles vous permettent de recevoir l’actualité afférente à la fréquence choisie. Avouez qu’à ce stade, les excuses commencent à vous manquer. Et s’il fallait encore achever de vous convaincre, nous pouvons vous parler de Buffer, cet outil génial et gratuit qui vous permet de diffuser en un clic vos articles favoris, instantanément ou après planification sur Twitter, Facebook et LinkedIn.

En conclusion

L’idée est de ne pas transformer votre profil Viadéo, LinkedIn ou Talentéo en CV. Ces outils sont beaucoup trop riches pour les cantonner à une telle utilité, et des CV en lignes existent déjà sur d’autres plateformes. Ces réseaux sont l’occasion de vous montrer différemment et de dépasser certains préjugés qui peuvent émaner de la lecture du simple CV : vous cherchez un emploi dans l’informatique depuis plus d’un an ? Tandis que vous aurez toutes les difficultés du monde à transcrire votre passion pour ce domaine et le fait que vous soyez toujours à la pointe sur un simple CV, un réseau social met à votre disposition tous les moyens pour que votre expertise saute aux yeux d’un recruteur !