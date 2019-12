Réseau social professionnel Talentéo : le handicap 2.0 grand ouvert

Médias sociaux, marketing et ressources humaines est le blog tenu par Franck La Pinta, Responsable Marketing Web et RH 2.0 au sein d’un grand groupe bancaire. Le 2 avril 2013, Franck interviewait Stéphane Rivière, Fondateur de Talentéo, au sujet du lancement du 1er réseau social professionnel du handicap et de l’emploi. Parce qu’on vous dit tout, voici le contenu de leur échange!

Franck La Pinta : Talentéo est une PME spécialisée dans l’emploi et le handicap. Créatrice du premier blog emploi et handicap en France, elle vient d’annoncer le lancement d’un réseau social professionnel destiné au handicap et à l’emploi. Stéphane, quelle est la situation du marché de l’emploi et du handicap?

Stéphane Rivière : Pour résumer, le marché de l’emploi de personnes en situation de handicap est tendu, comme celui des “valides”, à quelques différences près. En effet, les entreprises dans leur majorité continuent de recruter, les acteurs sont nombreux (associatifs, publics et privés…) chacun avec son réflexe de “vivier” de candidats qui cloisonne plutôt que de fluidifier ce marché. De plus, les à-priori, même si les choses évoluent dans le bon sens, sont encore légion dans les esprits de beaucoup de managers ou de recruteurs, très souvent par manque d’informations. Il a donc un vrai besoin de transparence et de partage d’informations, de visibilité des politiques handicap des entreprises et des talents des candidats. Enfin,

Franck La Pinta : Le niveau de formation et d’études est aussi un problème?

Stéphane Rivière : Oui, n’oublions pas que 80% des demandeurs d’emploi en situation de handicap ont un niveau équivalent au CAP/BEP pour des raisons connues, comme par exemple l’accessibilité à la formation initiale pour les lycéens… Et on ne parle ici que des personnes qui se déclarent handicapées, car plus on grimpe dans la hiérarchie, moins on déclare son handicap. Mais il existe des initiatives pour combler ces problèmes, comme par exemple le programme Handiformabanque, qui a vu le jour pour permettre à des demandeurs d’emploi handicapés de reprendre des études professionnalisantes répondant aux besoins des entreprises.

Franck La Pinta : Un peu d’auto-promo : en quoi ce nouveau réseau social peut répondre à ces enjeux? Que vont y trouver les entreprises? Les demandeurs d’emploi?

Stéphane Rivière : Ce réseau social, comme notre blog talenteo.fr, aborde le handicap comme une thématique centrale de l’innovation dans le recrutement et les RH. Notre ligne éditoriale “non culpabilisante” nous a permis de toucher l’ensemble des communautés du handicap, tout comme des recruteurs et des managers. Cette communauté ne demande qu’à échanger et à se rencontrer, c’est ce qui pourra se passer avec Le Réseau Talenteo. Cet outil permettra aux candidats de pouvoir se rendre visibles au-delà de leur profil. Il privilégiera une rencontre par affinités, comme un site de rencontre. Les entreprises pourront de la même manière communiquer et échanger sur leur politique handicap, leurs besoins en recrutement et leurs réussites internes. Nous allons solliciter des entreprises et des candidats pour tester une première version beta, lancée en juin, avant un lancement prévu en septembre pour une version grand public.

Franck La Pinta : Ne vont-ils pas privilégier un grand réseau professionnel généraliste comme LinkedIn et Viadéo?

Stéphane Rivière : Ils sont déjà présents sur ces réseaux mais ne se déclarent pas forcément, notre approche sera complémentaire en permettant aux professionnels en poste, comme aux candidats actifs, de se dévoiler en toute connaissance de cause. Ils pourront d’ailleurs postuler grâce à leur profil Viadéo ou LinkedIn. Notre réseau social sera simplement un moyen d’échanger, de partager des contenus, et de rencontrer des managers, des recruteurs ou d’autres candidats d’une manière simple ouverte et efficace.

Franck La Pinta : Il y a actuellement une campagne TV de l’Agefiph sur ce sujet de l’emploi? Est-ce le point le plus délicat pour une personne en situation de handicap?

Stéphane Rivière : La question de l’emploi est une question délicate parmi d’autres, comme l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les entreprises ont massivement investi dans des politiques de communication mais un lien manque aujourd’hui au-delà des modèles de rencontres sur des salons ou par des job boards spécialisés : des moments de rencontres concrètes, des approches originales non culpabilisantes… bref que le handicap au travail devienne un sujet comme un autre au coeur du management et des RH. Le regard des autres sur le handicap et le manque de culture sur ce sujet des RH et des managers doit évoluer. Après une période de communication très forte pour faire connaitre leur engagement, les entreprises passent aujourd’hui dans une phase de sensibilisation des managers, de création d’outils internes ou externes pour changer le regard et permettre un partage d’information notamment entre managers.

Contribution talenteo.fr. Talentéo est un acteur actif et différent du recrutement innovant. Sa vocation : faciliter la rencontre entre entreprises et professionnels en situation de handicap. Un seul leitmotiv : « Tous les talents accessibles ». Premier blog emploi et handicap en France, Talenteo.fr deviendra le premier RS pro du handicap et de l emploi en juin