Réseau Rhône-Alpes pour Haïti propose une soirée-débat le 25 janvier

Un an après le Séisme en république d’Haïti Réseau Rhône-Alpes pour Haïti propose une soirée-débat autour du film Royal Bonbon le 25 janvier à Lyon.

Le peuple haïtien se mobilise pour engager sa reconstruction et sa « refondation » suite au séisme du 12 janvier 2010. Il se mobilise pour former et éduquer sa jeunesse, pour redonner vie au monde rural si longtemps oublié. Un million de personnes vivent et vivront encore sous des tentes et des abris provisoires pendant de longs mois.

« Nous croyons en ce peuple travailleur, habile, créatif dans les arts, plein d’un potentiel qui ne doit pas s’expatrier, malgré la grande pauvreté qui s’accroît au sein de la population, ajoute Réseau Rhône-Alpes pour Haïti. Participons aux différentes manifestations de Recueillement et de Solidarité, qui seront organisées dans toute la France pour soutenir nos partenaires haïtiens. »

D’ores et déjà, à Lyon : une soirée-débat autour du film ROYAL BONBON, de Charles Najman, prix Jean Vigo 2002, au Cinéma Opéra, 6 rue Joseph Serlin (Lyon 1e)r mardi 25 janvier à 20 heures (Entrée 6 €).