Réseau d’intérim dédié aux personnes handicapées : Première agence

Les groupes Randstad et Fastroad lancent un réseau d’intérim dédié aux personnes handicapées



Le groupe Randstad, spécialisé dans le secteur des ressources humaines, et Fastroad, entreprise adaptée spécialisée dans le transport de personnes et de Marchandises, ont lancé, fin 2019, le réseau « Kliff par Randstad », le premier réseau d’intérim dédié aux personnes handicapées, et dans le même temps, la première Entreprise Adaptée de Travail Temporaire (EATT) de France.

Une première agence a d’ores et déjà ouvert ses portes à la Plaine Saint-Denis (93). D’ici à 2022, « Kliff par Randstad » ouvrira 5 agences en France et ambitionne la mise en emploi à temps plein de 500 personnes en situation de handicap.

Les agences « Kliff par Randstad » bénéficieront des synergies d’expertise du groupe Randstad et de Fastroad. Des équipes de professionnels du recrutement, issus des filiales du groupe Randstad et formés à l’accompagnement des personnes handicapées, rejoindront également l’enseigne. Elles apporteront notamment leur savoir-faire en matière d’identification des candidats, une qualité de service certifiée, des outils digitaux qui simplifient la vie des intérimaires et des entreprises, des actions de prévention des risques professionnels. Les agences s’appuieront également sur l’expertise de FASTROAD dans le recrutement et la gestion des parcours professionnels des salariés en situation de handicap.

Cette combinaison d’approche propre à « Kliff par Randstad », permettra de garantir une insertion efficace sur le marché de l’emploi.

En complément, les agences « Kliff par Randstad » pourront s’appuyer, pour leur développement, sur la force de frappe commerciale et le maillage territorial du groupe Randstad et la présence, dans les plus grandes villes de France, des antennes de Fastroad.