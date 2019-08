Reprise des AVS par les associations : l’UNAPEI ne signe pas

Faute de garantie de financement, l’Unapei sursoit à la signature de la convention cadre proposée par le Ministère de l’Education nationale. Après de nombreux échanges avec le Ministère de l’Education nationale, l’Unapei demeure dans l’attente de précisions concernant les modalités de financement de reprise des auxiliaires de vie scolaire, éléments indispensables pour apprécier la pérennité et la qualité du dispositif projeté.

En mars dernier l’Unapei avait dénoncéla convention cadre signée à la rentrée 2009 avec Luc Chatel. En effet, l’Unapei avait signé cette convention avec l’objectif de créer un véritable métier d’auxiliaire de vie scolaire qui garantisse la qualité de l’accompagnement des enfants handicapés à l’école, mais aussi la compétence et la pérennisation de ces personnels indispensables. L’Unapei qui affirme demeurée attachée à ces niveaux d’exigences qualitatives et professionnelles, n’a pas souhaité signer ce jour la convention proposé par le Ministre de l’Education nationale et déclare que, dans l’intérêt des élèves et des familles, elle souhaite pouvoir obtenir ces garanties dans les meilleurs délais.