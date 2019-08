Considérant les alertes de pandémie grippale et son public particulièrement vulnérable face à une telle pandémie, l’APF a décidéde reporter le Congrès APF de Bordeaux prévu du 7 au 9 octobre prochain selon un principe de précaution. L’association examine déjà la possibilité d’organiser cet évènement à Bordeaux sur une autre période, au plus tôt fin mars 2010. Le Conseil d’Administration déterminera les nouvelles dates au plus tard lors de sa réunion du 24 octobre prochain.