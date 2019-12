Répondre à la douleur de l’enfant et de l’adulte atteints d’Infirmité Motrice ou de Paralysie Cérébrale

La Fondation Motrice organise le 29 Octobre 2009 de 18h à 21h à la Mairie du XVe une conférence sur le thème de la douleur de l’enfant et de l’adulte atteints d’Infirmité Motrice Cérébrale / Paralysie Cérébrale. L’étude prospective de la Fondation Motrice menée en 2008 a montré que la première préoccupation des personnes atteintes de l’Infirmité Motrice Cérébrale/Paralysie Cérébrale est la reconnaissance et le soulagement de la douleur. La douleur, frein important à la participation à la vie sociale des enfants atteints d’IMC/PC reste méconnue et trop souvent négligée ; elle pose de nombreuses questions.

L’association des Amis de la Fondation Motrice vous invite à venir assister à cete soirée :

18h : Présentation du livre « Infirmité Motrice Cérébrale /Paralysie Cérébrale : prospective » par Alain Chatelin, Président de la Fondation Motrice.

A partir de 18h30 : Conférence-débat sur le thème de la douleur : animée par Daniel Ejnes, Directeur du développement scientifique à la Fondation Motrice et avec les interventions de Chantal WOOD, médecin responsable de l’Unité d’Evaluation et de Traitement de la Douleur, Hôpital Robert Debré, Paris et de Marc ZABALIA, professeur de psychologie de l’enfant et de l’adolescent, Université de Caen

L’association tiendra de 20h à 21h son Assemblée Générale.

Cette conférence, ouverte à tous, sera suivie d'un verre de l'amitié et de l'Assemblée Générale de l'Association des Amis de la Fondation Motrice.

