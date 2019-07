Rentrée scolaire : Vaincre l’autisme lance une nouvelle campagne contre l’exclusion

À l’occasion de la rentrée scolaire, l’association Vaincre l’autisme lance sa nouvelle campagne « Le Grand Jour » pour lutter contre l’exclusion scolaire des enfants autistes. Elle propose au public un site dédié et un mini film de sensibilisation. Une pétition en faveur d’une nouvelle législation vient également d’être mise en ligne.

« L’objectif de cette campagne est de dénoncer la discrimination étatique et institutionnelle, l’exclusion sociale et les inégalités de traitements dont sont victimes les enfants autistes et leurs familles, explique l’association. Faire prendre conscience des parcours de l’autisme en France, à travers les témoignages de différentes personnes et familles touchées par l’autisme. Diagnostic, scolarisation, avancées scientifiques, insertion professionnelle… Autant de sujets qui posent les problématiques de l’autisme en France ».

Vaincre l’autisme rappelle ainsi que :

– Seuls 20% des enfants atteints de troubles autistiques ont accès à une forme de scolarisation. Sur les 80% restants, 30% sont accueillis en institut médico-éducatif ou en hôpital de jour, et, dans ce 2 cas, l’accompagnement éducatif est rarement proposé.

– À chaque étape de la scolarisation obligatoire, le nombre d’enfants atteints d’autisme scolarisés diminue. Ainsi, si 87% des enfants autistes qui sont scolarisés en milieu ordinaire le sont en école élémentaire, seulement 11% le sont au collège et 1,2% au lycée.

– 40 000 enfants atteints de troubles autistiques et en âge d’être scolarisés n’ont donc pas accès à l’école, que ce soit en milieu ordinaire ou en IME, et sont privés du droit fondamental de tout enfant à recevoir une éducation appropriée à ses besoins.

« La scolarisation est la clé de voûte sur laquelle pourra reposer l’inclusion et l’autonomie des personnes autistes dans notre société », conclut l’association.

Pour découvrir le site dédié à la campagne « Le Grand Jour » : http://www.vaincrelautisme.org/legrandjour/

Pour voir le mini-film de sensibilisation : http://www.youtube.com/watch?v=co0OSa10efw&feature=youtu.be

Pour lire et/ou signer la pétition : https://www.change.org/p/claude-bartolone-ouvrons-leur-les-portes-de-l-%C3%A9cole-pour-l-adoption-d-une-l%C3%A9gislation-adapt%C3%A9e-pour-mettre-fin-aux-d%C3%A9fauts-de-soins-d-%C3%A9ducation-et-de-scolarisation-caract%C3%A9ris%C3%A9s