Rentrée scolaire : L’ADAPT souligne l’importance de la formation des professeurs au thème du handicap

La loi du 11 février 2005 a ouvert l’école aux enfants handicapés. Elle a permis une augmentation conséquente du nombre d’élèves handicapés scolarisés. En effet, en 2012-2013, 225 560 élèves en situation de handicap étaient scolarisés à l’école de la République, soit une augmentation de 45% depuis 2006.

L’ADAPT se félicite de ces chiffres encourageants et d’autant plus que cette augmentation s’accompagne maintenant de la reconnaissance de la profession du métier d’auxiliaire de vie scolaire et de sa pérennisation.

Notre association restera attentive à la mise en œuvre et à l’aboutissement de cette mesure essentielle pour la réussite scolaire des enfants handicapés.

Chaque enfant handicapé doit avoir un professeur référent, garant de son parcours et projet scolaire. Il est, et reste, la pierre angulaire de la réussite du PPS, Projet Personnalisé de Scolarisation, de chaque élève handicapé. L’élaboration du PPS doit s’appuyer sur une formation adaptée permettant une évaluation régulière des compétences, des besoins ET des aspirations de l’élève handicapé.

L’ADAPT insiste sur le fait que le changement des rythmes scolaires ne mette pas en difficultés les enfants les plus fragiles. Leur accompagnement est essentiel pour éviter tout type de rupture de parcours scolaires. C’est leur avenir qui se joue dans cette période de construction individuelle mais aussi collective. La communauté éducative doit être formée et aidée pour accueillir, suivre les élèves handicapés. Les enseignants, en particulier doivent être soutenus dans cette démarche, car ils sont les premiers acteurs de l’inclusion scolaire.

Ce que L’ADAPT propose :

Valoriser les professeurs référents afin de démultiplier les candidatures

Du fait de l’augmentation du nombre d’élèves handicapés, il est important de favoriser, en parallèle, le recrutement d’enseignants référents afin de répondre aux attentes et enjeux de la scolarisation en milieu ordinaire.

Former tous les professeurs du 1er et 2nd degré au handicap

La formation initiale des futurs enseignants au sujet du handicap reste fondamentale. Il convient de continuer les efforts entrepris en ce sens et à les démultiplier, en favorisant notamment les échanges de bonnes pratiques.

La Handi’mallette : un projet ludique et intelligent ! « A L’ADAPT, nous pensons, dit Emmanuel CONSTANS, Président de l’association, que la sensibilisation des enfants valides est tout aussi importante que celle des adultes. Changer le regard, faire évoluer les mentalités, rompre les préjugés : cela commence dès le plus jeune âge. Pour cela, L’ADAPT a créé la Handi’Mallette. Cette mallette pédagogique a pour objectif de sensibiliser par le jeu et la lecture, les enfants de 3 à 16 ans, aux différents handicaps (cécité, surdité, handicap moteur, autisme, etc.). Destinée aux enfants, aux enseignants, aux éducateurs périscolaires ou encore aux centres de loisirs, la Handi’Mallette favorise l’enseignement du vivre ensemble. Chaque mallette contient une quinzaine de jeux, des cannes blanches, une dizaine de DVD et CD sur différents thèmes du handicap ainsi que des livres pour les enseignants et les adultes souhaitant plus d’informations sur le handicap. » Vous pouvez contribuer à développer ce projet : rendez-vous sur notre page Ulule http://fr.ulule.com/handi-mallette/

À PROPOS DE L’ADAPT

L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées, est une association loi 1901, reconnue d’utilité publique, financée par l’Etat, les collectivités publiques et par les dons. Présente dans toute la France à travers plus de 100 établissements et services de soins de suite et de réadaptation, d’aide par le travail, de rééducation professionnelle, d’éducation motrice et d’accompagnement, L’ADAPT accueille chaque année près de 12 000 personnes handicapées, touchées par le handicap à leur naissance ou suite à un accident de la vie. Ayant créée la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 1997, elle organise depuis l’événement chaque troisième semaine de novembre et dispense à travers les bénévoles de son Réseau des Réussites un accompagnement à des personnes handicapées qui souhaitent être suivies dans leur recherche d’emploi. La mission qu’elle conduit depuis 85 ans : accompagner la personne handicapée dans son combat ordinaire, celui de sa vie quotidienne, pour que tous, nous puissions « Vivre ensemble, égaux et différents » (nouveau projet associatif 2011-2015).