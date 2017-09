Rentrée scolaire le gouvernement face aux élèves en situation de handicap

Cette promesse sera tenue dès la rentrée 2017, grâce à la mobilisation par l’Éducation nationale de plus de 80 000 accompagnants (50 000 contrats aidés, 22 000 AESH et 8 000 nouveaux emplois d’AESH créés à cette rentrée).

Pour cette rentrée 2017, ce sont donc 8 068 emplois supplémentaires qui sont créés par rapport à la rentrée 2016 afin de couvrir l’ensemble des besoins et mieux accompagner les élèves en situation de handicap. Pour l’année scolaire 2017-2018, 164 000 élèves en situation de handicap sont concernés, ce qui représente une progression de 12% par rapport à la rentrée 2016.

Conscient de certaines difficultés rencontrées par les familles des élèves en situation de handicap, le ministère de l’Éducation nationale et le secrétariat d’État auprès du Premier ministre, chargé des personnes handicapées vont travailler, dès le mois d’octobre, pour rénover l’accompagnement des enfants et des jeunes en situation de handicap, dans le but d’améliorer la continuité de leurs parcours et les conditions de vie de leurs familles. Dès à présent, les parents d’élève en situation de handicap peuvent contacter la cellule « aide handicap école » que le ministère de l’Éducation nationale met à leur disposition : 0810 55 55 00, aidehandicapecole@education.gouv.fr

Le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et la secrétaire d’ État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, rappellent que le droit à l’éducation pour tous les enfants, dont ceux en situation de handicap, est un droit fondamental et une priorité du gouvernement.