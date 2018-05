Rentrée scolaire et handicap : Un guide pour les MDPH

Un guide rentrée scolaire et handicap pour les MDPH et les autorités académiques

« Anticiper dès à présent la rentrée scolaire 2018-2019 » : Telle est la vocation du « Vade-mecum de la rentrée scolaire » réalisé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) à destination des MDPH et des autorités académiques.

Approuvé par un panel de professionnels des MDPH ainsi que des autorités académiques, ce guide met particulièrement l’accent sur la coordination, la planification, l’adaptation de l’activité et la communication vis-à-vis de l’école et des familles.

Il a été rédigé sur la base du constat que la préparation de la rentrée scolaire des élèves en situation de handicap doit s’effectuer en étroite coopération entre les MDPH (maisons départementales des personnes handicapées) et les services de l’Éducation nationale et de l’Enseignement agricole.

« Une bonne anticipation est essentielle, car la prise de décisions tardive sur ces projets complique la mise en place effective des aménagements nécessaires aux élèves le jour de la rentrée, commentent les rédacteurs. Il est dès à présent possible de lancer ces travaux préparatoires, en s’inspirant des bonnes pratiques repérées sur le terrain, qui viennent d’être recueillies puis analysées dans le cadre de groupes de travail associant les représentants locaux des MDPH et de l’Éducation nationale. Renforcer les coopérations territoriales et diffuser les bonnes pratiques constituent des axes majeurs du plan d’action pour l’école inclusive, piloté par le ministère de l’Éducation nationale, le ministère de l’Agriculture et le secrétariat d’État chargé des personnes handicapées ». Le guide, volontairement synthétique, sera diffusé prochainement à l’ensemble des acteurs.

À noter qu’en 2016-2017, on recensait 300 815 enfants en situation de handicap scolarisés dans les écoles et établissements relevant du ministère de l’Éducation nationale (public et privé) : 172 145 dans le premier degré et 128 670 dans le second degré. Soit une augmentation de 7,5% d’élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire par rapport à l’année scolaire 2015-2016 (source : http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-en-situation-de-handicap.html ).

Rentrée scolaire et handicap, plus d’infos sur : www.cnsa.fr