Rentrée riche en événements pour l’Association Perce-Neige

Une rentrée riche en évènements pour l’Association Perce-Neige avec trois inaugurations d’établissements spécialisés (Drôme, Nord, Lot) pour les personnes en situation de handicap mental. Malgré la conjoncture difficile, l’Association Perce-Neige poursuit la mission initiée par son fondateur Lino Ventura en 1966. L’Association grandit et se développe pour apporter toujours plus de solutions d’accueil adaptées aux personnes handicapées mentales et polyhandicapées.

Trois inaugurations d’établissements spécialisés :

Inauguration de la Maison Perce-Neige de Condorcet (Drôme), le 25 septembre 2009. Placée sous la compétence tarifaire de la DDASS, cette Maison d’Accueil Spécialisée prend en charge 34 personnes âgées de 20 à 60 ans. Ces résidents sont pour la plupart des personnes polyhandicapées dont l’état nécessite l’intervention permanente d’une tierce personne pour l’accomplissement des actes de la vie quotidienne et des soins constants.

Inauguration de la Maison Perce-Neige de Maing (Nord), le samedi 3 octobre 2009. Placée sous la compétence tarifaire de la DDASS et du Conseil Général du Nord, cette ‘Maison Perce-Neige’ (Foyer de Vie et Foyer d’Accueil Médicalisé) assure l’hébergement, l’accompagnement social, l’animation socio-culturelle et les soins d’adultes en situation de handicap mental reconnus inaptes au travail. Le Foyer de vie accueille 30 adultes âgés de 20 à 60 ans (dont 4 places en externat et 2 places en accueil temporaire) ; le Foyer d’Accueil Médicalisé prend en charge 10 personnes handicapées vieillissantes (dont une en accueil temporaire).

Inauguration de la Maison Perce-Neige de Gourdon (Lot) (notre photo), le samedi 31 octobre 2009. Placée sous la compétence tarifaire de la DDASS et du Conseil Général du Lot, ce Foyer de vie et Foyer d’Accueil Médicalisé accueillent 33 personnes handicapées mentales âgées de 20 à 60 ans. Ces personnes ne sont pas reconnues aptes au travail mais disposent d’une relative autonomie dans les actes de la vie quotidienne. Parmi les 33 résidents, 12 personnes

bénéficient d’un accompagnement médicalisé. Deux places en accueil temporaire permettent à ceux qui le souhaitent de partager leur temps entre le domicile familial et cette maison d’accueil.

L’objectif commun de toutes les ‘Maisons Perce-Neige’ est de permettre aux résidents de bien vivre leur handicap tout au long de leur vie grâce à un accompagnement personnalisé et de pouvoir exprimer leur personnalité à travers les diverses activités pratiquées. L’ensemble des ‘Maisons Perce-Neige’ accueillent près de 650 résidents handicapés encadrés par 700 professionnels. Cependant, on estime à 40 000 le nombre de places manquantes pour prendre en charge les personnes handicapées mentales. C’est pourquoi, l’Association PERCE-NEIGE a pour projet d’intensifier son action et va ouvrir, d’ici 2010-2011, quatre nouvelles maisons de vie en Haute-Vienne, Vendée, Maine-et-Loire et Bouches-du-Rhône.

