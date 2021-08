Rentrée des classes et handicap : Appel à témoignages de l’UNAPEI

Ecouter article Ecouter article





L’UNAPEI lance une campagne et un appel à témoignages sur le thème de la rentrée des classes des enfants en situation de handicap

À l’occasion de la rentrée des classes 2021-2022, l’association UNAPEI relance son opération #Jaipasecole pour sensibiliser le public et interpeller les pouvoirs publics sur les difficultés d’accès à la scolarisation pour de nombreux enfants en situation de handicap.

« J’ai pas école » : Ce slogan est désormais célèbre auprès des enfants en situation de handicap et de leur famille alors que l’association UNAPEI lance, pour la troisième année consécutive, son opération #jaipasecole. Objectif : soutenir les familles en difficultés et recueillir un maximum de témoignages pour sensibiliser le public, et interpeller le Gouvernement sur les difficultés d’accès à l’école que rencontrent encore de nombreux enfants aujourd’hui.

« Le président de la République en avait fait une priorité de son quinquennat. Force est de constater qu’à moins d’un an de l’échéance du mandat présidentiel, la question de la scolarisation des enfants en situation de handicap reste un chantier à part entière, déplore les représentants de l’UNAPEI. De nombreux enfants en situation de handicap sont toujours privés de solution de scolarisation adaptée à leurs besoins, quel que soit le lieu de scolarisation. Absence de place à l’école ordinaire ou dans une école spécialisée, accueil par défaut dans une structure qui ne convient pas ou plus, scolarisation inexistante, partielle ou inadaptée à leurs besoins sont autant de situations qui conduisent à la non-effectivité du droit à l’éducation pour TOUS les enfants de notre pays ».

Un site internet pour témoigner et révéler les difficultés au grand jour

C’est là tout l’objet de l’opération lancée par l’association. À travers sa plateforme de partage de témoignages, elle doit permettre de dénoncer cette situation et de « révéler la réalité quotidienne de tous les parents qui ont dû partir en vacances sans savoir où serait scolarisé leur enfant à la rentrée »

Ainsi, tous les parents qui rencontrent des difficultés pour la scolarisation de leur enfant en raison d’un handicap sont invités à prendre part à la mobilisation citoyenne #jaipasecole en apportant leur témoignage sur le site : www.marentree.org

Des témoignages de parents mais aussi d’enfants en situation de handicap et de professionnels



Mais les parents ne sont pas les seuls concernés par cet appel à témoins sur la rentrée des classes avec un handicap. La plateforme encourage également les enfants concernés, ainsi que leurs proches et les professionnels à prendre part aux témoignages. « Ce site permet de rendre visible ce que les pouvoirs publics ne veulent pas voir : des enfants privés de leur droit fondamental à l’éducation. Les pouvoirs publics pourront ainsi prendre la mesure des injustices », commentent en ce sens les créateurs de la plateforme, rappelant que ces enfants restent souvent privés de solution de scolarisation pendant toute l’année scolaire, voire pendant toute leur enfance, ce qui signifie autant de retard d’apprentissage et de perte de chances ».

Relancée au début du mois de juillet, la plateforme comptabilise déjà plus de 600 témoignages. Un succès qui démontre que de nombreuses familles sont actuellement en détresse et que, cette année encore, beaucoup d’enfants risquent de rester sur le bas-côté à l’heure de la rentrée des classes.

« Depuis 60 ans l’Unapei alerte, mobilise, dénonce, et se bat pour tenter de faire bouger les lignes en matière de respect du droit des personnes en situation de handicap. Nous rêvons tous, qu’enfin, chaque enfant puisse être intégré à la société, écouté et entendu, et que des solutions dignes et adaptées lui soient proposées. Malheureusement, pour la rentrée 2021, nous savons qu’encore une fois, le droit à l’éducation et à la scolarisation de milliers d’enfants ne sera pas respecté, et qu’autant de familles seront dans des situations complexes et génératrices de stress, d’isolement, d’exclusion. C’est pour ces familles, pour qu’elles soient entendues que nous relançons la plateforme marentree.org », conclut Luc Gateau, président de l’Unapei.