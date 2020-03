Rentrée : 6.000 enfants handicapés restés sur le pas de la porte des écoles

Entre 5.000 et 6.000 enfants handicapés sont restés sur le pas de la porte des écoles à la rentrée, malgré la création de 1.500 postes d’Auxiliaires de vie scolaire individuels (AVSi) qui doivent encore être pourvus, a déclaré jeudi la Fnaseph.

“Chaque année, c’est entre 5.000 et 6.000 enfants qui se retrouvent privés du droit à aller à l’école, à cause de leur handicap et du manque d’anticipation de leurs besoins”, a déclaré la présidente de la Fédération nationale des associations au service des élèves présentant une situation de handicap (Fnaseph), Sophie Cluzel.

“Cette année, le gouvernement a lancé la création de 1.500 postes d’AVSi, mais ils ne sont pas encore sur le terrain : la répartition des postes par académie a été faite en septembre, mais le recrutement n’a pas encore été organisé”, a-t-elle regretté. Au vue du bilan de la rentrée 2012 qu’elle devait présenter jeudi matin lors d’une conférence de presse, la Fnaseph renouvelle sa demande de création d'”un véritable métier d’accompagnant”. “Depuis que cette fonction d’accompagnant existe, les enfants n’ont jamais eu de professionnels à côté d’eux. Ce sont des gens qui ont le bac, motivés, qui montrent un vrai engagement dans ce qu’ils font, mais qui n’ont bénéficié que de 60 heures de formation, au mieux. On n’apprend pas un métier en 60 heures”, a dit Mme Cluzel.

Les créations de postes porteront à 11.000 le nombre total des AVS. Cette année, 227.000 enfants handicapés ont été scolarisés en milieu ordinaire, ils étaient 210.400 à la rentrée 2011, selon le ministère de l’Education nationale. Le droit à la scolarisation des enfants handicapés avait été renforcé par la loi du 11 février 2005.

(AFP)