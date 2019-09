Rennes : Handistar fait son cinéma

Qui sont les utilisateurs de Handistar, comment sont organisés les déplacements PMR dans la métropole bretonne, quelles sont les différentes offres proposées… voilà les questions auxquelles veut répondre le film « Handistar, histoires de vivre ». Ce court-métrage de dix minutes répond à toutes ces questions, avec Odile, Patricia et Ludovic dans leurs propres rôles.

Réalisé au cours de l’année 2009, avec le concours des salariés du service, « Handistar, histoire de vivre » ne vous fera pas vivre de cascades, ni d’effets spéciaux, mais simplement des tranches de vie avec un casting authentique. Odile, retraitée à mobilité réduite fait appel à ce service pour se rendre en ville faire ses courses, Patricia, aveugle, y a recours pour se rendre chaque jour à son travail… quant à Ludovic, étudiant et handicapé moteur, il est usager des circuits Métropole.

Un petit film qui vise à expliquer aux actuels et futurs utilisateurs notamment la mission du service Handistar, référence en matière de transport de personnes à mobilité réduite, et à présenter les différentes formules proposées. Ce court-métrage servira également sur les salons ou lors de rencontres dans d’autres métropoles. Une version sous-titrée et une version en audio-description permettent aux personnes aux personnes malvoyantes ou aveugles de suivre le film.

Le film est disponible sur YouTube.