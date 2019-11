Renforcement du dispositif de mesure de la satisfaction des usagers des MDPH

L’esprit de la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et le nouveau concept du « projet de vie » désignent l’expression de l’usager comme une priorité, ce qui a naturellement induit la création d’un dispositif innovant permettant de recueillir son avis. Celui-ci, initié par la CNSA dès 2006, a été conçu de manière participative avec trente associations et vingt MDPH pour doter les commissions exécutives des maisons départementales des personnes handicapées d’un « baromètre » unique et partagé par l’ensemble des partenaires.

Ce dispositif, fourni clé en main à chaque MDPH, lui permet de disposer d’un outil de pilotage par la mesure de la satisfaction exprimée par les usagers. À ce jour, près de 18 000 usagers se ont exprimés sur les services proposés par leur MDPH.

Un questionnaire unique (au format papier et électronique) a été rédigés à l’intention des usagers de la maison départementale des personnes handicapées. Il couvre les huit missions incombant à la MDPH et trois questions ouvertes lui permettant de s’exprimer littéralement.

Ces réponses anonymisées sont traitées par un prestataire (financé par la CNSA). Chaque trimestre, la MDPH reçoit l’analyse des questionnaires de son département ; chaque trimestre aussi, elle bénéficie d’une restition des données traitées au plan national (sous forme de graphique pour chacune des missions et d’un verbatim pour les trois questions ouvertes). Ces données natinales sont aussi mise à la disposition des associations de personnes en situation de handicap.

Source CNSA