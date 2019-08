Grace à son expertise reconnue du handicap et du recrutement « non-discriminant », Stéphane Rivière a créé en 2011 Talentéo. Ce cabinet de conseil vise à embaucher « par les talents » en s’appuyant notamment sur les médias sociaux.

Pouvez-vous nous résumer votre parcours professionnel ?

Amoureux de la région grenobloise où j’ai terminé mes études avec un Master 2 en Ressources Humaines, j’ai une expérience de 17 ans dans le conseil RH orienté recrutement, nouvelles technologies et handicap. J’ai d’abord exercé pendant 6 ans au sein d’un cabinet de recrutement basé à Lyon, Alexandre TIC où j’ai créé la structure de conseil @tic pour accompagner les startup de la première « révolution internet ». En 2002, j’ai rejoint l’Apec à Lyon jusqu’en 2005, date de mon retour à Grenoble en tant que Responsable des Centres de Grenoble et de Valence. C’est à cette époque que j’ai créé la démarche Handicadres destinée à favoriser la rencontre entre les entreprises engagées et les cadres en situation de handicap.

Le principe : fédérer les acteurs du handicap, animer des partenariats locaux et nationaux pour proposer aux entreprises un sourcing clé en mains sur des salons de recrutement non réservés TH. Pour les salariés handicapés, le but est de rencontrer des entreprises réellement sensibilisées et de sensibiliser les autres à la réalité du handicap (invisible, pluriel…).

Cette démarche perdure et est déployée sur l’ensemble des salons Cadres and Co de l’Apec.

Quelle est la mission de Talentéo et sa particularité ?

L’objectif de Talentéo est de rendre l’emploi accessible à tous les talents et de rendre tous les talents accessibles. Pour cela, nous nous appuyons notamment sur l’utilisation des médias sociaux. Le terme « talents » est ici à prendre dans le sens

noble du terme et non élitiste. Il s’agit de la « manière de mettre en oeuvre ses compétences ou activités ». Pour Talentéo, nous avons tous cette faculté et c’est bien elle qui favorise la performance individuelle et collective. Concrètement, pour mener à bien notre mission, nous proposons plusieurs prestations :

– l’audit de la politique recrutement des entreprises et le pilotage des préconisations

– une mission de recrutement TH mettant en oeuvre un sourcing innovant (médias sociaux) et une approche nouvelle par les talents

– la mise en oeuvre d’évènementiels sur mesures pour valoriser l’approche spécifique de chaque entreprise (sourcing alternants, rencontre mission handicap…).

Notre site Internet talenteo.fr fait le lien entre toutes ces actions. Il a pour vocation de devenir le réseau social professionnel des talents et du handicap en rendant visible l’actualité des acteurs de l’univers du handicap et de l’emploi.

Qu’appelle-t-on recrutement 2.0 ? En quoi change-t-il le rapport candidats/recruteurs ?

Le recrutement 2.0 utilise les nouveaux outils du web et notamment les réseaux sociaux professionnels comme Viadeo ou Linked in, Yupeek ou WizzBi pour les étudiants ou les médias plus sociaux plus communautaires comme Twitter, Facebook,

Google + pour toucher les candidats actifs ou non. L’approche est beaucoup plus qualitative plaçant le recruteur de fait dans une posture d’égal à égal avec le candidat potentiel puisqu’il doit susciter la curiosité pour entrer en relation. Ces pratiques remettent clairement en cause le modèle ancestral des intermédiaires filtrant et facilitant une certaine reproduction sociale. Il amène les entreprises à réellement investir en profondeur leur marque employeur pour identifier et attirer les futurs collaborateurs adaptés. Cette approche par les médias sociaux est pour moi une formidable occasion d’ouvrir le sourcing des entreprises et le champ des possibles notamment pour les travailleurs en situation de handicap.

Quel travail effectuez-vous avec les personnes en situation de handicap ?

Pour l’instant, nous animons une communauté de quelques centaines de personnes en situation de handicap. Nous les mettons en relation avec les acteurs de notre réseau #handi_network pour faciliter leur insertion ou leur évolution professionnelle. Un cycle de conférences nationales « Handicap et performance » est également organisé pour permettre aux managers, cadres, ingénieurs, étudiants et jeunes diplômés d’échanger sur leur problématique commune : Handicap et management, Handicap et création d’entreprise…

L’objectif est de contribuer à faire évoluer le regard des managers sur le handicap.