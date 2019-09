Rendre accessible la vie nocturne parisienne

Après le succès de la première édition de la Nuit de l’accessibilité en 2011, Jaccede.com et la mairie de Paris réitèrent l’expérience de cette soirée d’action solidaire et festive, le vendredi 8 juin.

Les nuits parisiennes sont-elles adaptées pour accueillir les personnes handicapées ? Le 26 mai 2011, plus de 300 participants ont recensé près de 400 lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite, et sensibilisé plus de 1000 acteurs de la vie nocturne parisienne. En 2012, le pari est pris de rendre la Nuit accessible à toujours plus de monde !

Le rendez-vous est donné à 19h à la Gaîté lyrique. Par équipe, les participants iront recenser les lieux de sortie accessibles et sensibiliseront les établissements de la vie nocturne parisienne. Pour prolonger les belles rencontres de cette Nuit de l’accessibilité, retour à la Gaîté lyrique pour un concert surprise gratuit ! Des transports adaptés gratuits seront à disposition des personnes à mobilité réduite.

Les lieux de sortie sont uniques : à chaque lieu son ambiance, à chaque personne son quartier de prédilection… Pourtant, la nuit est loin d’être encore accessible à tous.

Rejoindre ses amis dans un bar, prévoir un dîner au restaurant, sortir en boîte, aller manger un morceau sur le pouce… Quand d’autres pensent heure de rendez-vous ou disponibilité, une personne à mobilité réduite se demandera : « Ce lieu est-il accessible pour moi ? ».

Grâce à cette action, de nouvelles bonnes adresses accessibles enrichiront le guide Internet www.jaccede.com. Près de 10 % des bars et restaurants parisiens sont recensés sur Jaccede.com : il reste donc 90 % de lieux à explorer et à sensibiliser !

De plus en plus de guides de sortie fournissent des informations sur l’accessibilité mais de nombreuses erreurs et un manque d’informations précises remet très souvent en cause la fiabilité des informations. Afin de leurs permettre de progresser, Jaccede.com a développé une interface de programmation qui permet à ces derniers de disposer d’informations précises, qu’ils peuvent afficher sur leurs sites et application mobile.

Enfin, grâce à l’application Jaccede Mobile, les participants pourront recenser, en direct sur leur Smartphone, les lieux accessibles au fur et à mesure de leur pérégrination nocturne.

Pratique : Informations et inscriptions sur www.jaccede.com.